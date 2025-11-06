非洲豬瘟暫解禁！卓揆喊話：周末起 安心購買大吃豬肉及其製品

行政院長卓榮泰今（6）天對國人喊話，非洲豬瘟只是「會感染豬隻」的疾病；這個周末起，民眾可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包，和豬農、攤商一起度過生計上的難關，用實際行動支持國產豬肉。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 為因應非洲豬瘟疫情，自10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，於11月6日中午12時起恢復活豬運載、於11月7日午夜0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，全台豬肉禁令解除，明天起，市場就能買到溫體豬。行政院長卓榮泰今（6）天對國人喊話，非洲豬瘟只是「會感染豬隻」的疾病；這個周末起，民眾可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包，和豬農、攤商一起度過生計上的難關，用實際行動支持國產豬肉。不過，目前政府對於廚餘餵豬的部份在未符合三要件及相關配套措施前尚未開放。

卓榮泰今天在行政院會聽取農業部「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」報告後，做了以上裁示。

10月21日台中梧棲一家養豬場驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔日，非洲豬瘟中央災害應變中心就陸續啟動三個階段應變及防疫精進措施，第一時間在台中設立中央前進應變所，組成中央疫調小組並派遣國軍化學兵，全力協助台中市政府進行疫調及落實清消等工作。

由中央疫調小組調查結果顯示，這次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於台中案例場，屬於單一案例，而且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘。截至目前為止，所有訪查及檢驗結果，尚未發現其他案例，而場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散的跡象。因此，依據非洲豬瘟中央災害應變中心評估，今（6）日中午可恢復活豬運輸、11月7日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。為避免長時間休市所造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

為維護食品衛生安全，卓榮泰請經濟部、農業部、衛福部及地方政府要督促屠宰場、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商，於11月7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，都要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆鼓勵國人品嚐國產豬所做的美食，未來會儘速安排相關行程，讓卓揆吃到心心念念的台灣豬。

卓榮泰強調，現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能夠放鬆。中央與地方更要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府要確實督導轄內豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續台灣的養豬產業。

最後，卓榮泰再次向國人強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。從這個周末開始，我們可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，也希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，請大家用實際行動支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

為協助受因應非洲豬瘟禁運禁宰影響的養豬產業鏈應對短期資金壓力，農業部已整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員如養豬農民、傳統肉攤、毛豬承銷人及肉品市場損失。

此外，農業部提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明（115）年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明。除穩定供應外，農業部也規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。

