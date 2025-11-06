非洲豬瘟最新疫情報告／新北豬農偷用廚餘 農業部禁業者豬隻上市、不補貼
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心持續召開記者會，全國未發現第二例非洲豬瘟，達到清零目標，15天的活豬禁運禁宰自今天（6日）中午起分二階段解禁，最快明天市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。農業部估計，在活豬禁運禁宰的15天，全國養豬場多了約35萬至39萬頭豬。中央災害應變中心今天下午開記者會，農業部長陳駿季說，全國活豬中午12時起恢復載運，明天0時起恢復拍賣、屠宰，持續禁餵廚餘；不過，對於新北市違反規定的豬農，應變中心決議禁止養豬戶的豬隻移動，也不能上市交易，違規的豬農也拿不到禁運、禁宰期間政府提供產業鏈的補助。
陳駿季表示，這次台中一處養豬場發生非洲豬瘟，未落實廚餘蒸煮就是主要的傳播途徑，在未達「落實查核、即時監測、法規完備」前，不會開放廚餘餵豬，當全國在努力防疫時，不容少數養豬戶破壞風險。
陳駿季稱讚新北市動保人員為查處採蹲點的積極行為，也建議新北市對違規豬農給予最嚴厲處分。
