非洲豬瘟最新疫情報告 中央前進應變所記者會直播

台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫調報告，截至目前僅發生在台中市梧棲區案例場，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘，但無擴散跡象，沒發現其他染病案例及環境陽性結果。農業部長陳駿季說，疫調初步告一段落，但疫調團隊不解散，後續還會有更高強度的防疫策略。中央前進應變所今天（4日）上午10時開記者會說明，Yahoo新聞在此篇直播，提供讀者更多關於非洲豬瘟的最新消息。

10月21日台中梧棲一處養豬場的死亡豬隻檢體，驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，10月25日農業部獸醫研究所完成病毒分離，確認為非洲豬瘟。自10月22日中午12時起，全國豬隻已禁運禁宰，並禁止廚餘養豬。由於非洲豬瘟有15天潛伏期，26日宣布全台活豬禁運禁宰延長10天，延至11月6日中午12時。