非洲豬瘟最新疫情報告 中央前進應變所記者會直播

台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，農業部已公布基因定序結果，確認病毒為重組株，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%及99.92%，但無法確認來源。中央前進應變所1日上午10時開記者會說明，Yahoo新聞在此篇直播，提供讀者更多關於非洲豬瘟的最新消息。

台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會。（中央社資料照）

10月21日台中梧棲一處養豬場的死亡豬隻檢體，驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，10月25日農業部獸醫研究所完成病毒分離，確認為非洲豬瘟。自10月22日中午12時起，全國豬隻已禁運禁宰，並禁止廚餘養豬。由於非洲豬瘟有15天潛伏期，26日宣布全台活豬禁運禁宰延長10天，延至11月6日中午12時。