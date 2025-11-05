非洲豬瘟最新疫情報告 解封與否中央今開會決定 盧秀燕：視解封程度採取配套

台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會。目前除台中案例場，全國無異常，豬隻禁運禁宰至明天（6日）中午為止，對於是否解禁，今天中午中央應變中心將開會決定。台中市長盧秀燕上午表示，何時解封大家都關心，將視中央宣布解封程度，全部解封或部分解封，採取配套措施。

非洲豬瘟中央前進應變所今天上午在農業部防檢署台中分署召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕率副市長鄭照新及相關局處首長與會說明。

杜文珍表示，好消息是到目前為止，非洲豬瘟病毒只出現在台中案例場，其餘全國都是陰性。大家目前關心何時解封，可以在市面上看到豬肉，將由中央災害應變中心宣布，中央會以15天下來的監測結果來決定。

杜文珍強調，最後幾天訪視不能停，豬場不能放鬆監測，該做都要做。為準備再開市，屠宰場、運輸車輛及肉攤的清潔消毒很重要，希望在中央宣布解封後，所有程序都能準備好，讓養豬朋友可以恢復昔日作業。

盧秀燕表示，最後兩天是關鍵時刻，大家期待早日解封，至於是全部解封或部分解封，市府已做各種因應方案，視中央宣布結果因應，豬隻如果可以拍賣上市，相關案場及車輛、屠宰場清消，會繼續擴大，清消部分已在進行。

對於廚餘養豬是否解禁，盧秀燕說，如果禁止廚餘養豬再延長一段時間，市府針對相關業者的補助方案會繼續，例如免收廚餘進場費、清運司機補貼等，直到禁制期結束為止，將視中央宣布程度會有不同配套；如果豬隻還無法上市，生鮮豬肉攤加碼補貼也都會持續進行。

由於盧秀燕昨天主持市政會議未能到場出席記者會，杜文珍在昨天會中致贈關田菱角給中市府意喻「清零」，盧秀燕也在今天記者會結束前，回贈杜文珍台中特產「檸檬餅」，希望早日清零。

10月21日台中梧棲一處養豬場的死亡豬隻檢體，驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，10月25日農業部獸醫研究所完成病毒分離，確認為非洲豬瘟。自10月22日中午12時起，全國豬隻已禁運禁宰，並禁止廚餘養豬。由於非洲豬瘟有15天潛伏期，26日宣布全台活豬禁運禁宰延長10天，延至11月6日中午12時。