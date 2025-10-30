非洲豬瘟最新疫情報告 農業部︰「觀察監測期」過半僅台中單一案場陽性
禁廚餘養豬 中央成立廚餘去化協調所應對
台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，中央地方持續疫調。農業部表示，非洲豬瘟「觀察監測期」，到今天剛好過了一半時間，目前為止陽性場只有台中這個案例場，希望能將案例鎖在台中；另成立廚餘去化中央前進協調所，每天會邀各縣市政府及專家學者開會，共同研商後續廚餘去化問題，尋求解決之道。中央前進應變所今天（30日）下午2時開記者會說明，Yahoo新聞在此篇直播，提供讀者更多關於非洲豬瘟的最新消息。
非洲豬瘟前進應變所今天在農業部防檢署台中分署舉行說明記者會，行政院長卓榮泰到場出席試劑捐贈儀式後，接著前往視察台中文山垃圾掩埋場，應變所接續由農業部次長杜文珍、環境部環境管理署副署長林左祥、台中市政府副祕書長張大春等人說明疫情狀況。
卓榮泰稍早表示，現階段非洲豬瘟疫情未擴大，而是加大疫情調查、防治及環境保護力道，朝疫情控制在最小範圍、時間控制在最短與損害降低在最小目標進行。
他說，感謝近日第一線防疫人員全力投入，目前釐清感染源、傳播路徑是重要工作，要拜託國民一起合作，勿靠近、進案例場與關聯場，保持清潔消毒過程是安全環境。
卓榮泰表示，請國民再堅持一段時間，首階段15天是作戰第一個步驟，之後會評估解封條件，及解封後對市場價格平穩等做下一階段工作準備。
杜文珍會中表示，非洲豬瘟「觀察監測期」，到今天剛好過了一半時間，目前為止陽性場只有台中這個案例場，希望能將案例鎖在台中。台中疫調報告出來後，中央也確認要成立專家疫調團隊，昨天就進駐台中，做細部精準疫調去追認疑點，會在整個疫調報告出來後，向外界報告。
杜文珍呼籲，千萬不要到案例場，也不要到其他養豬場，避免機械式傳播，以免造成其他交叉污染風險。
台中市農業局副局長蔡勇勝表示，依照中央第二輪疫調指引，昨天採血送驗32場、87頭豬樣品，累計送458個樣品，到目前為止檢測都是陰性，化製統計掌握無異常。
農業部防檢署副組長余俊明提到，案例場經台中市府再清消完成後，中央已協調由獸醫研究所到案場採樣及檢測，並提醒中市府針對案例場2台運豬車、2台化製車、1台自家貨車及1台飼料車進行採檢，市府也在處理中。另外，台中霧峰、后里有野豬蹤跡，沙鹿區也屬野豬潛在棲地，已請中市府於廚餘掩埋場設置野豬阻絕設施，防止野生動物進出，市府回應正處辦中。
針對查核全台434家廚餘養豬場，林左祥表示，目前已稽查384家、達成率88%，尚未完成查核的豬場，必須在11月1日前完成，目前查核結果未發現養豬場有違規使用廚餘情形。
對於成立廚餘去化中央前進協調所，林左祥說，希望廚餘能做妥善去化，分為短期及中長期，短期疫情期間，廚餘除堆肥、生質能源，若量能還有不足，就用焚化與掩埋處理，中長期朝生質能源、堆肥等方式處理。
林左祥提到，中央前進協調所每天會邀各縣市政府及專家學者開會，共同研商後續廚餘去化問題，讓大家有共識在短期與中長期尋求解決之道。
台中市養豬場有關死亡豬隻送化製的三聯單，疑遭塗改造成數字落差，台中市政府26日與28日已將相關證據送檢調調查。媒體提問，三聯單是哪一聯遭塗改？蔡勇勝指出，甲聯有遭塗改，目前已透過行政程序調閱在雲林防治所的乙聯。
關於死豬頭數自一開始的116、117頭，最後化製廠系統僅78頭，數量落差大。蔡勇勝表示，起先疫調以老農說法為主，目前在化製系統上的資料為78頭。老農兒子做過兩次疫調，因未完整陳述，已派員再進行第三次疫調。
至於案例場在26日採檢環境樣本，仍檢出兩處陽性，杜文珍表示，29日疫調團隊再採檢一次，環境樣本後送獸醫所，結果預計今天下午出爐。
10月21日台中梧棲一處養豬場的死亡豬隻檢體，驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，10月25日農業部獸醫研究所完成病毒分離，確認為非洲豬瘟。自10月22日中午12時起，全國豬隻已禁運禁宰，並禁止廚餘養豬。由於非洲豬瘟有15天潛伏期，26日宣布全台活豬禁運禁宰延長10天，延至11月6日中午12時。
