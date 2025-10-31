非洲豬瘟最新疫情報告 農業部：案例場兩度採檢仍檢出陽性 啟動國防部化學兵支援

台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，農業部表示，台中疫調報告出來後，中央也確認要成立專家疫調團隊，29日就進駐台中，做細部精準疫調去追認疑點，會在整個疫調報告出來後，向外界報告。中央前進應變所31日上午10時開記者會說明，Yahoo新聞在此篇直播，提供讀者更多關於非洲豬瘟的最新消息。

台中養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央前進應變所31日舉辦說明記者會，由農業部次長杜文珍（中）主持，報告防疫工作進度。（中央社資料照）

非洲豬瘟前進應變所今天上午在農業部動植物防疫檢疫署台中分署舉行記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕率相關局處出席。

台中市長盧秀燕在記者會表示，台中市祭出三大支持措施力挺產業，包括防疫期間養豬廚餘免處理費，廚餘車司機補助每次最高新台幣1500元，以及加碼紓困力挺台中市404攤肉商1萬5000元，加上中央補助的3萬元，共4萬5000元。

農業部次長杜文珍表示，經過第二輪精準疫調，非洲豬瘟案例場仍鎖在台中，全國沒有其他案例。她提到，案例場兩度採檢仍檢出陽性，啟動國防部化學兵支援。

台中非洲豬瘟案立場經2次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。國防部士兵攜手台中市動保處人員漏夜處理，將雜物移出，31日上午10時30分，國防部化學兵進場消毒。（圖／台中市政府提供）

杜文珍表示，採樣人員發現案場清潔狀況不理想，「清潔沒做好，消毒不會有用」，陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30名官兵，搭配市府動保處20名人員，昨晚9時30分投入前置清理作業，將現場雜物移出由台中市環保局載送到焚化爐。35名化學兵上午10時30分將進場清消。

鄭照新補充，現場雜物不容易移出，本以為是地板，後來發現是豬隻殘留的污水沉積物含底泥，需要刮除，人力非常龐大。

台中市政府透過文字稿說明，因案場髒亂情況遠超預期，今天凌晨緊急連絡陸軍第十軍團再增援80名官兵，今天上午8時20分，搭配22名動保處人力，進行第二輪全面清理。