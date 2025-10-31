非洲豬瘟最新疫情 農業部：基因定序與中國、越南重組株相似逾99%
防病毒擴散 全台26處廚餘掩埋場加阻隔設施
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心31日下午3時30分召開記者會，農業部公布基因定序結果，確認病毒為重組株，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%及99.92%，但無法確認來源。農業部林業及自然保育署也指出，廚餘掩埋場因多露天暴露，已提供相關指引，要求各縣市針對廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸。
非洲豬瘟中央災害應變中心今天下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，由防檢署長杜麗華主持。
台中市一處使用廚餘的養豬場日前爆發豬隻異常死亡，並確診非洲豬瘟病毒，農業部進行病毒基因定序，今天公布結果。農業部獸醫研究所所長鄧明中會中說明，確認病毒的基因序列為重組株，經比對發現，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%及99.92%。
外界關切病毒來源，鄧明中對此回應，進行基因定序只是證明基因的排列方式，病毒也會演化，雖比對後與中國的重組株相似度高達99.95%以上，也就是1萬個點中有5個點不一樣，若這5個點可以確切比出相符序列，就可以確實證明病毒來自哪裡；但若現有基因庫沒有的話，就很難追查，只能說大概從哪裡來。
鄧明中表示，台灣後續會向世界動物衛生組織及基因庫提供基因定序，善盡台灣作為一個國際公民的責任。防檢署署長杜麗華則補充，提供基因定序不是強制性，但若提供，可讓各國了解目前流行株態樣。
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，台灣全面禁止廚餘養豬，使得廚餘去化受阻，部分縣市將廚餘掩埋，卻引來外界擔憂恐會引來野豬接觸，造成風險。
農業部林保署組長羅尤娟會中指出，近日發現一些廚餘掩埋場露天暴露，已通知應變中心，也發函給地方政府，要求各縣市在廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸。
羅尤娟也說，為強化野豬監測，將套疊廚餘掩埋場與野豬點位，確認分布狀況，並啟動巡查團隊，每日會有人員至掩埋場視察是否有異常死亡野豬，若有就會通報應變中心，也將在掩埋場附近設置自動相機，監控野豬活動。
另外，羅尤娟表示，已提供緊急臨時性的圍籬規格、設置方式及永久性的圍籬設置方式等指引，給地方政府參考，讓縣市政府設置阻隔設施時可參考依循。
環境部環管署副署長劉瑞祥表示，目前全台一天廚餘產生量約為2100公噸，其中約有1700公噸進入焚化爐或掩埋場，約300公噸進入厭氧消化等再利用設施；這周共有26個掩埋場有廚餘進入。
劉瑞祥強調，廚餘若沒有瀝乾，會非常容易髒、臭，呼籲民眾盡量去除廚餘的水分，減少環境負擔。
