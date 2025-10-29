非洲豬瘟會傳染寵物？防檢署回應：毛爸媽無須擔心

非洲豬瘟爆發，許多知名小吃暫停供應豬肉料理，另外網路上更有各種影片瘋傳，其中一部還是農業部長陳駿季推薦大家用「某噴霧器」避免家中寵物感染非洲豬瘟，對此農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）出面澄清，指出該部影片是透過AI變造，非洲豬瘟並不會傳染毛孩，要民眾放心。

防檢署指出該影片是AI變造的虛假影片。圖／防檢署提供

防檢署指出，近日流傳「農業部與廠商合作販售噴霧器」短影音，該影片是AI剪輯變造的虛假影片，指出「該變造影片假借非洲豬瘟議題，變造陳駿季部長發言畫面及音訊生成不實影片，並聲稱『農業部請民眾在家進行消毒，尤其是有養家畜的』，引起飼主不安，提醒大家非洲豬瘟僅會傳染給豬隻，毛爸媽無須擔心」。

廣告 廣告

非洲豬瘟並不會傳染毛孩。圖／防檢署提供

防檢署也已臉書下架該影片，並將追查影片來源，指出違法散播不實疫情資訊，將依《動物傳染病防治條例》第43條，最重可罰100萬元。防檢署還提醒，「目前已知非洲豬瘟僅會傳染給豬隻，飼主不必太過緊張，請勿拿消毒劑噴寵物，更不要棄養寵物。」

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

禁運禁宰補助出爐！飼料補貼每頭810元、肉攤停業補助3萬

台中霧峰「廚餘版大峽谷」畫面曝光網震驚 市府急宣布停用9處掩埋場

中央組「疫調團」釐清台中豬瘟疑點 豬農補助11/1前提出相關方案