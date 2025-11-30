非洲豬瘟未傷盧秀燕！最新民調驚人結果出爐

▲台中爆發非洲豬瘟後，市長盧秀燕一度鞠躬道歉。（圖／市府提供，2025.11.25）

[NOWnews今日新聞] 《匯流新聞網》今（30）日公布台中市長盧秀燕最新滿意度民調顯示，台中爆發非洲豬瘟事件後，六成二市民仍肯定盧秀燕擔任市長表現，並有六成滿意市府團隊表現，顯示豬瘟造成的衝擊已告一段落。另外，若下屆市長選舉由藍委江啟臣對決綠委何欣純，江啟臣目前處於領先。

該民調結果顯示，台中市民對盧秀燕擔任市長的表現，有62.0％滿意（21.2％非常滿意，40.8％還算滿意），27.6％不滿意（12.5％不太滿意，15.1％非常不滿意），另10.4％無意見。

其中，交叉分析顯示，居住在北區民眾，對盧秀燕不滿意度較高，達到41.3％；民進黨支持者中，有66.6％不滿意盧秀燕市長表現、26.1％給予肯定。國民黨與民眾黨支持者中，則分別有94.7％與77.4％肯定盧秀燕表現。

另外，調查也發現，台中市民對台中市府團隊的表現，有60.0％滿意（14.8％非常滿意，45.2％還算滿意），27.6％不滿意（14.3％不太滿意，13.3％非常不滿意），另12.4％無意見。

民調專家分析，原本外界預期非洲豬瘟發生在台中，會對盧秀燕與其市府團隊造成重傷，進而影響明年的台中市長選舉，但從本份民調結果顯示，盧秀燕與台中市府團隊仍維持在六成滿意度，顯示非洲豬瘟對盧團隊的衝擊已告一段落。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95％信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

