非洲豬瘟未再出現新案例 肉品市場11/7恢復豬隻拍賣與屠宰





中央災害應變中心昨日宣布，因中央與地方通力合作防範非洲豬瘟疫情，近期全臺未再出現新增案例，將自114年11月7日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。臺南市肉品市場亦同步復業，市民終可再次享用國產新鮮溫體豬肉。

市長黃偉哲表示，臺南市養豬頭數為六都之首，此次禁運禁宰期間，市府各局處及養豬業者齊心防疫，落實疫情監測與環境清消，成功守住產地安全，確保豬隻健康未受影響。

農業局長李芳林指出，自10月22日全國實施禁運禁宰以來，臺南市持續督導屠宰場及運豬車每日進行擴大清潔與全面消毒，並依中央規定配合採樣監測。經PCR檢驗，市場環境樣本均為陰性，11月5日並完成中央指定的高規格消毒作業，確保市場環境安全無虞，讓恢復拍賣後的豬肉能安心供應市民餐桌。

廣告 廣告

動保處處長方川和表示，肉品市場恢復拍賣後，市府將持續強化防疫管理與現場稽查，要求運豬車輛完成消毒後方可離場，並加強拍賣期間豬隻健康檢視。另呼籲養豬場若發生豬隻異常死亡，應立即通報動保處；若隱匿疫情，將依《動物傳染病防治條例》第12條規定處以新臺幣5萬至100萬元罰鍰，且撲殺不補償；請養豬業者務必配合，共同守護本市豬隻健康與產業安全。

更多新聞推薦

● 統戰「歸家APP」一鍵投誠？北市2萬8千人登記 陸委會回應了