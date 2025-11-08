非洲豬瘟未擴散！最大功臣現身 還原「守住台灣豬」關鍵瞬間
政治中心／李紹宏報導
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，外界質疑中市府不夠警覺，延宕送檢時程，導致出現疫情，所幸初步守住，國內也解除豬隻禁宰禁運令。其中，農業部獸醫所副研究員黃有良也是成功守住疫情的關鍵人物之一。他也接受三立談話節目《新台灣加油》訪問，還原守住疫情的經過。
黃有良表示，過去幾年，在非洲豬瘟防疫的訓練與標準作業程序中，其實防檢署就有一個化製異常的檢視系統，若發現異常，便會通報動物防疫機關協助採樣，然後送到獸醫所檢驗。
黃有良說，其實當時在防檢署已經有通知案場有異常，也有請他們協助進行採樣、送檢，那在送檢的時候，因為是化製異常，它的死亡數比較高，所以都會比較懷疑，在這個情況之下，通常都會希望檢驗是否是非洲豬瘟。
黃有良指出，在過去幾年，很多的案例也都是這樣做，做完之後，其實也都是陰性沒有問題，這次也是依照同樣的標準作業程序進行，所以當時就有跟台中市相關的人員聯繫，希望要檢測來釐清，以避免真的有問題，所以當時就希望他們加測。
黃有良坦言，那一天驗出來是陽性後，也滿緊張、震驚的，但是因為知道這件事情對後續整個國內的養豬產業其實衝擊很大，所以當下也沒有太多的心思再去想什麼，由於過去幾年不斷進行非洲豬瘟演練，已建立完善的標準作業流程，所以我們第一件事就是趕快報備長官，啟動相關的程序。
血糖突飆高？醫急勸別喝太多「發泡錠」 驚曝下場：腎長滿石頭
鳳凰颱風恐登陸！「這天」恐轉向台灣 氣象署示警：又大又強
曾嗆選務人員混不下去！四叉貓揭李彥增慘況：笑死！乖乖進去蹲啦
范姜彥豐不是軟爛男！網揭他「唯獨錯1件事」超虧：沒想到男人也適用
