非洲豬瘟案三局處長免職！盧市府提「這理由」想甩鍋中央？

論壇中心／董思旻報導 台中爆發非洲豬瘟成為防疫破口，台中市長盧秀燕今日率市府團隊兩度鞠躬道歉，並宣布農業局長、環保局長，以及動保處長即日起免職，理由卻稱「未恪守中央防疫指引」導致重大風險，遭質疑市府推卸防疫不力的責任。

財經專家徐嶔煌在《台灣最前線》節目中分析，三位局處長被免職的原因，特別強調因「未恪守中央防疫指引」，看得出台中市府想把球踢到中央身上。

台中市府防疫挨轟漏洞百出，其中廚餘蒸煮程序沒有稽查落實，疫調有多少位獸醫搞不清，廚餘桶運送是否加蓋也說要請示中央，一連串荒腔走板的處置，都與中央防疫指引無關，卻硬被扯上關係。對此，徐嶔煌批評，市府聲明中對於螺絲鬆掉的部分沒說明，更多在於責任撇清、甩鍋給中央。

