非洲豬瘟案中市府防疫專案報告 藍肯定綠批漏洞百出

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市議會今天進行非洲豬瘟事件專案報告。藍議員肯定市府365小時內防堵病毒擴散，綠議員批報告漏洞百出，市府做錯還不承認。盧秀燕報告前再度鞠躬道歉，「我們做得不夠好。」

台中市議會今天召開定期會進行非洲豬瘟事件專案報告。民進黨籍市議員陳淑華指出，市府專案報告漏洞百出，獸醫師不是獸醫師，豬隻撲殺數量前後不一，要求退回重編報告。盧秀燕答詢，請議會指教，相關內容不會評論，目前檢調調查中。

民進黨籍市議員林德宇表示，盧秀燕道歉稱「做得不夠好」、「台中市應該做得更好，才對得起大家這7年以來的支持與愛護」，他不滿市府做錯事還不承認，沒有錯官員為何要下台，今天不是取暖大會。盧秀燕回答，「我們做得不夠好」，疫情相關內容現在正在調查中。

民進黨籍市議員林祈烽提到，市長是公僕，應該好好為人民做事，不要再用「媽媽」市長來情勒市民。

國民黨籍市議員劉士州表示，盧秀燕對非洲豬瘟事件後續處理概括承受，他肯定市府團隊守住非洲豬瘟疫情，天佑台中、天佑台灣。

國民黨籍市議員黃佳恬認為，找出邊境破口，才是解決非洲豬瘟的問題，她質疑為何只究責台中，沒有追查來源。防疫不是找代罪羔羊，肯定市府在365小時打敗病毒。

無黨籍市議員林昊佑說，第1線防疫是邊境、第2線防疫才是地方，「中央埋雷、地方爆炸」，要求市府後續研擬配套措施，若非洲豬瘟再現蹤，可有因應對策。

民進黨籍市議員陳俞融詢問，農業、環保局長下台後，目前調往哪個職務。盧秀燕答詢，農業局長張敬昌已退休，環保局長陳宏益調技監職務。人事處陳月春補充說明，技監為12職等，原本10職等的動保處長林儒良則調到經發局擔任9職等專員。

陳俞融批評，環保局長下台後竟還換到壓力更小、不用負責的職務，保障退休金，這不是懲處，這是嘉獎。台中成為全台唯一非洲豬瘟破口，不是偶然是制度失能、領導失能造成的結果。（編輯：龍柏安）1141107