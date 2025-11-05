非洲豬瘟案例場今早再採檢結果晚間出爐 成7日解禁關鍵

台中一養豬場確認感染非洲豬瘟，中央宣布豬隻禁運、禁宰15天，若期間安然度過，11月7日就可以恢復正常。非洲豬瘟中央前進應變所今天(5日)上午舉行記者會，指揮官、農業部次長杜文珍表示，案例場10時再進行採檢，結果預計12個小時後出爐，這兩天是關鍵，呼籲各界相關監控措施絕對不能鬆懈。

農業部在10月22日上午緊急舉行記者會，宣布台中出現非洲豬瘟疑似病例，即刻宣布實施7大最高規格的防堵措施，除了全面禁用廚餘，避免病毒擴散，針對豬隻禁運、禁宰，也由第一時間的5天延長至15天。

行政院預計5日中午開會討論相關禁令是否解禁。台中市長盧秀燕5日上午在非洲豬瘟中央前進應變所舉行的記者會上表示，台中市府針對中央宣布相關的解禁措施，也已經擬好兩大配套，包括全面解封以及部分解封的因應作為。

盧秀燕表示，若禁運禁宰令取消，中市府按照中央指示，在所有豬肉攤相關的賣場以及運送豬隻的車輛，屠宰場、屠宰設備等，都會加強清消；如果是部分解封，也就是廚餘禁止餵食豬隻仍持續，中市府的補貼會予以持續。盧秀燕說：『(原音)根據中央宣布的程度，我們會有不同的配套。譬如說如果豬隻屠宰或是上市，也要延期的話也不解封，那包括這些生鮮豬肉攤每日我們的加碼的津貼也都會繼續維持。』

中央前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍表示，案例場於5日上午10時再進行採檢，結果預計12個小時後出爐，她也呼籲各界不要只是等結果，這兩天是關鍵，相關訪視、監控以及屠宰場等區域的清潔消毒都不能鬆懈，唯有做好相關程序，業者才能恢復往日的作業，並安全地重新提供國人豬肉產品。