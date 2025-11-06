非洲豬瘟案例場仍驗出陽性 陳駿季：不代表具活性、持續清消採檢至陰

農業部長陳駿季昨日宣布，自今（6）日中午12時起開放活豬運輸；7日凌晨起開放批發、拍賣、屠宰及屠體運輸。他於今日下午指出，台中市的非洲豬瘟案例場目前仍檢出3處核酸陽性反應，不過強調「陽性反應」並不代表病毒具活性，可能是殘留DNA片段在強力清消後未完全分解所致。陳駿季說，農業部將要求獸醫研究所進一步進行病毒活性檢測，以確認病毒是否具有活性。

陳駿季指出，在等待檢測結果期間，已指示台中市政府持續加強清消與採檢作業，必須「檢測至核酸反應為陰性為止」。同時要求地方政府確實執行隔離與封鎖措施，必要時可調度警力協助監控，防止人員或車輛進出。

廣告 廣告

陳駿季進一步指出，該案例場目前並無飼養豬隻，場內人車進出已全面停止，現階段不影響中央解除「禁運、禁宰」的相關指令。不過農業部將持續關注後續檢測與防疫進度，要求地方確實落實清消、採檢與隔離工作，直到核酸檢驗轉為陰性為止。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

「媽媽做不好要檢討！」盧秀燕鞠躬道歉 台中拔3官

非洲豬瘟防疫破口 台中「2局長、1處長」遭拔官下台

明起可買溫體豬了！農業部4措施維持肉品市場秩序 大型豬將屠宰凍存