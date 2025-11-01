非洲豬瘟案例場如果仍陽性？台中市政府：全力配合中央

非洲豬瘟中央災害應變中心於1日下午召開記者會，針對經過國軍化學兵進駐清消，如果案例場持續檢驗出陽性，後續同樣預計7日解除禁運禁宰，台中市政府回應將全力配合中央。

案例場。（圖／台中市政府提供）

今天中央災變中心記者會，媒體問台中的案例場3日與7日都會做檢驗，如果還是陽性會怎麼做？另外，如果假設兩次檢測出來都是陰性，後續會進行什麼樣的工作，爭取可以重回非疫區？

農業部獸醫研究所長鄧明中表示，有關檢測部分，如同剛剛提到，我們在3日會進行這一次化學兵消毒的一個確認，如果仍為陰性的話，會在7天後，就是11月10日再進行第二次檢測，兩次都呈現陰性話，就表示這一次的情形有達到預期的成果；如果出現陽性的話，就認為這樣的清消還不夠，還沒有落實，所以還會進行後續的清消，直到檢出一直呈現兩次陰性為止。

廣告 廣告

農業部長陳駿季表示，國軍弟兄的化學兵的進駐，當然希望它就是呈現陰性，如果還是取得陽性，就看哪些地方是沒有清消乾淨，因此，11月3日的取樣點，密度會更高，特別是在有些容易忽略的細節（隙縫部分），務必一定要清消完成；第二、就算11月11日禁運禁宰的禁令解除，案例場若沒有經過再一次的確認，它是不能恢復養豬。

防檢署長杜麗華表示，假設經過這次案例場清消完後，檢測報告兩次都是陰性，我們會附在聲明書一併送到WOAH，那當然大家關注的是軟蜱的事情，在我們108年的時候就已經提出證明，台灣是沒有軟蜱的，所以也會再檢附相關的證明。

台中市政府農業局回應表示，重回非洲豬瘟非疫區是全國人民的期望，後續台中市政府將全力配合政策，共同朝非疫區目標努力。

案例場。（圖／台中市政府提供）

媒體問，11月3日第二次清消的採檢是否是作為11月6日解封的參考依據？

農業部長陳駿季表示，會追相關關聯場與全國的養豬場，到目前為止，所有的證據都顯示，這個病毒沒有對外擴散的現象，如果在第三輪、維持這樣子的結果，顯現出所有的病毒來源是來自於這個案例場，而這個案例場的病毒，沒有擴散到其他縣市，所以針對這個案例場本身會持續消毒，並且不會讓它恢復養豬，其他的豬場後續就會恢復能夠上市。

台中市政府農業局回應表示，依目前台中市各項採檢結果都只有在案例場採檢出病毒，經過10月30日及31日國軍弟兄及動保處同仁的辛勤努力清消，如果還是仍檢出病毒，將會配合專家學者團隊檢討研析建議，持續清消並嚴格管制案例場，避免擴散及早日淨零。

媒體問，無論3日檢測為陽性或陰性，7日解除禁運禁宰的措施是不變的嗎？

農業部長陳駿季表示，7日的禁運禁宰解除，是要看案例場以外的所有的豬場，不管是關聯場跟全國的其他豬場，都要確認所有的PCR檢測是陰性的，這個是最重要的前提；至於案例場上本身是不是清消乾淨，是另外獨立的事件，因為案例場本身，不會允許在這個時間點恢復養豬，也不可能讓它這些豬隻上市。

台中市政府農業局回應表示，禁運禁宰的解除將依中央解禁規定全力配合，並持續監測維持市場秩序及食品安全。

案例場。（圖／台中市政府提供）

媒體問，台中市政府有提到化製三聯單甲乙丙聯都有被塗改，化製廠數據兜不起來，第二次的疫調報告完整時間，另外不管是20號發病前後15天的案例場案發死亡情形，數字是否有掌握到？

農業部長陳駿季表示，中央已組成疫調團隊進駐台中，釐清未解事項並追查可疑關聯場，為了時間的關係，才由中央主導進行疫情調查，新的關聯場如果沒有更積極的疫調，這樣關聯場可能會被忽略，未來可能是引爆點；第二、疫調過程中發現甲乙丙聯的數量不合，或者跟飼者口述不合，已由檢調處理，不影響現階段調查，疫調的目的就是確認感染源並匡列潛在關聯場。目前初步疫調已完成，經由專家會議討論，報告預計下週一公布。

台中市政府農業局回應表示，誠如農業部所述化製三聯單案目前已送檢調處理，將待檢調釐清結果再行進一步依法令規定辦理。

延伸閱讀

豬隻禁運禁宰令11/7可望解除！非洲豬瘟啟動第三階段防疫

擔心豬瘟肉上餐桌？石崇良：已開發檢驗方式、由醫檢師執行

影/豬瘟疫情鎖在台中梧棲養豬場 案主家檢測全陰性