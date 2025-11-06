非洲豬瘟案例場採檢仍陽性 將進一步檢測是否具活性

台中一養豬場爆發非洲豬瘟病毒陽性後，在台中市府清消多次，且由國軍進駐連夜清消後，獸醫所5日進行第三次採檢，結果於今天(6日)出爐，52處地點仍有3處呈現核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，將會進一步檢測病毒是否仍具活性，若是活性，才有機會傳播。

陳駿季說：『(原音)我們在第一時間也要求獸醫所去從事病毒活性反應，或者是病毒分離，因為任何病毒的DNA如果說在強力的消毒之下，如果沒有分解完成，它的DNA片段仍然會有呈現核酸反應，但不代表就有活性，那最重要因為如果有活性才有機會去傳播。』

陳駿季也表示，由於仍有病毒核酸陽性反應，因此也要求台中市政府必須再持續加強清消，直到檢測結果陰性為止；另外也要求台中市府必須針對案例場做好隔離和封鎖，若有需要，便調度相關警力協助監控。

陳駿季也強調，由於案例場不會有人、車出入，因此不會影響禁運、禁宰解禁措施。至於有專家建議案例場不應該再繼續養豬，陳駿季也表示，畜牧場核發登記是在台中市府，中央災害應變中心會將建議交由市府參考。(編輯：陳文蔚)