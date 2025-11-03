非洲豬瘟案例場疑違規使用廚餘 中市府依法究辦

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中3日電）中央災害應變中心今天公布首例非洲豬瘟疫調，並指另一養豬場C使用同來源廚餘。台中市府說，案例場與豬場C是否冒名使用廚餘，將依法究辦，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天公布疫調，推論病毒來源是台中案例場「蒸煮設備似乎是擺好看」，並發現另一養豬場C使用同樣來源廚餘，因依規定蒸煮而無事。

對於案例場豬農將廚餘分給另家養豬場C，台中市府今天晚間透過文字稿表示，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給廚餘再利用畜牧場，均依規採公開標售，案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，並非由梧棲清潔隊載運至案例場，更無所謂載運至養豬場C的情形。

市府說明，由於得標養豬場每次收運廚餘均須簽名以示負責，對於養豬業者是否有冒名不實情形，環保局已調閱監視器，將依法追查究辦。

另外，市府表示，有關案例場是否涉及分送給養豬場C廚餘，造成後續申報不實，將依廢清法查辦，若確屬違規最高可處300萬元罰鍰。

此外，市府提到，養豬場C雖是有取得廚餘再利用許可的畜牧場，但對於養豬場C是否涉及冒名使用梧棲清潔隊的廚餘，卻未如實申報，環保局也將進一步查處，同樣可依廢清法裁處，最高可處300萬元罰鍰。（編輯：李淑華）1141103