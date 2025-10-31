非洲豬瘟案例場髒亂超乎預期！地板汙垢「卡豬糞10CM」全刮除畫面曝

記者潘靚緯／台中報導

爆發非洲豬瘟首例的台中市梧棲養豬場，即使市府已大規模清消2次，仍在牆面及飲水區驗出殘存非洲豬瘟病毒，農業部決定請國軍化學兵進駐，台中市政府請第十軍團支援，昨(30)日晚間7點由20位動保處人員進場，9點30分有30名官兵進入協助清理，凌晨緊急再請求官兵支援。由於現場雜物多且移出困難，原本以為的地板，竟是豬隻糞水沈積物混合底泥，最厚達10公分，光是刮除作業就耗費非常龐大的人力。

梧棲案例場內部雜物多且難以移除，地板的黑泥是長年汙垢混合豬糞，最厚達10公分，必須全部刮除。(圖／陸軍第十軍團提供)

台中市副市長鄭照新今(31)日在前進應變所記者會指出，案例場進行兩次清消，仍無法消除病毒，專家建議必須將雜物移出，進行消毒才有效用。但現場雜物不但多，原本以為是地板的區域，實際上是長年汙水沉積物混合豬隻糞便的底泥，最厚達10公分，整個要進行刮除，需要的人力非常龐大。ˇ

現場一開始由1名動保員搭配2名官兵為一組進入清潔，後來發現任務困難，凌晨又再請求增派官兵支援，必須要全面清除乾淨後，現場待命的35名化學兵才能進駐清消。

梧棲案例場進行第三度清消，等到內部完全清潔後，再由化學兵進駐清消。(圖／陸軍第十軍團提供)

陸軍第十軍團表示，因應中部地區發生豬瘟案例，十軍團秉持「防疫即作戰」精神，迅速派遣58砲指部及36化學兵群官兵投入支援任務，協助地方政府實施案例場環境清理作業，官兵在落實遵守防護規範下，針對場內廢棄物及受污染區域進行環境清整作業，以確保環境衛生安全，防止疫情持續擴散。

為杜絕疫情擴散，除58砲指部針對場內雜物實施清除整理，36化學兵群同步負責對進出現場的車輛與人員實施嚴密消毒，降低擴散風險。等待清理任務完成後，化學兵群迅速針對案例場及周邊道路區域，執行全面徹底環境消毒作業，以確保防疫鏈完整，展現國軍支援防疫任務的效率與決心。

官兵將案例場內雜物移除，做環境清潔，35名化學兵現場待命，消毒周圍進出的人車。(圖／陸軍第十軍團提供)

