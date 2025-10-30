非洲豬瘟案例場2度清消仍有病毒 國防部出動化學兵

農業部長陳駿季。（圖／東森新聞）





台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，讓全國民眾都繃緊神經，擔心這場食安危機擴散。然而，最新的防疫進展卻讓人憂心！雖然第一輪清消已完成，但指揮官、農業部長陳駿季今天（30日）證實，台中案場在2次清消後，仍發現兩處檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，為了避免病毒傳播，應變中心拍板，緊急請出國防部化學兵支援，務必在明天（31日）完成案場所有清消工作。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第42次會議，針對台中案場的清消成效提出重大警訊。農業部長陳駿季在記者會中說明，雖然進行了第一輪清消，但在追蹤查驗中，仍在案場發現兩處檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

廣告 廣告

中央防堵非洲豬瘟疫情。（圖／東森新聞）

陳駿季強調，只要病毒仍存在就有風險。因此，應變中心已正式請求國防部化學兵支援。國防部已同意支援，務必在明天（31日）完成台中案場所有清消工作，徹底杜絕病毒傳播。

另外，衛福部長石崇良表示，已要求地方衛生局加強市售肉品稽查力道，特別針對東南亞與中國商店，從本週起將增加稽查家數，確保市面上沒有來自疫區的肉品流通。衛福部也宣布，機場防疫查核將進行全面升級，以阻絕非洲豬瘟於國門。

衛福部長石崇良表示，過去機場防疫將航班區分為「紅線」（高風險疫區）與「綠線」（低風險地區），僅紅線班機旅客需逐一檢疫。但自即日起，將取消此區分，所有入境班機旅客一律查核。邊境查驗將擴大執行X光掃瞄與開箱查核，針對所有入境旅客與郵包，由關務署負責執行，全面提高檢出率。不過衛福部事後又改口，說一切還在研議當中。

食藥署針對市售肉品稽查持續進行，截至今年10月，已查核超過3萬5000家次，尚未發現有來自疫區的肉品。

國防部化學兵的介入，顯示中央對這次病毒殘留事件的高度重視，務求以國家級資源杜絕疫情擴散。而邊境普查的全面升級，也體現了政府對源頭防堵的決心，希望能夠雙重防線並進，儘速控制並終結這場非洲豬瘟危機。