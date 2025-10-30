非洲豬瘟案信用破產？ 卓揆3度南下 中市府：與中央合作

台中市 / 綜合報導

台中爆非洲豬瘟，農業部宣布成立10人疫調團，協助台中市釐清疫調盲點，行政院長卓榮泰，也三度南下台中應變所，這個動作被外界解讀台中市府是否「信用破產」，不過卓榮泰說，並不是疫情擴大，而是要加大疫調和防治的力道，另外疫情中心發現，載運斃死豬的化製場三聯單被竄改,造成豬隻數量不吻合，市府證實是甲聯被改，要求位於雲林的化製廠釐清究竟是誰改寫斃死豬數量。

台中梧棲問題養豬場，經過兩次清消，又驗出2處有病毒，等於總共有四處，代表清消不夠確實，台中市府在豬瘟事件上，問題不斷，最基本的斃死豬數量一直兜不攏，農業部決定出手，組一個團隊要把疫調做清楚。

農業部長陳駿季說：「(小組人數)10人上下，基本上我們會針對疫調裡面，必須去釐清的(部分)。」這個動作被外界解讀，是否台中市府「信用破產」，行政院長卓榮泰也三度南下前進應變所，記者VS.行政院長卓榮泰說：「中央會監管疫調嗎。」

除了釐清斃死豬數量，也揪出化製場三聯單被竄改，檢方分案調查，三聯單中的甲聯給化製場的部分，登記中豬3頭、大豬2頭，但乙聯給農業局和丙聯給飼主的部分，都是登記中豬5頭、大豬2頭，甲聯中豬少了2頭，台中市府證實，是甲聯被竄改，因為化製場在雲林，已經請雲林化製場把單子調出來查清楚是誰竄改，為什麼要竄改，疫情至今還沒完全釐清各界都繃緊神經，綠營議員又指控，藍委羅廷瑋助理在群組說「非洲豬瘟破口就是中央」。

台中市議員江肇國說：「羅委員，你要出來約束你的助理，而且你要讓大家知道，到底是不是你乾媽拜託你做這件事，是不是你下令，請你助理來放這些謠言。」

羅廷偉助理出面澄清否認帶風向，立委羅廷瑋助理說：「我傳的影片，是立法院質詢，內容是立委與官員各自發言，正反陳述，不是謠言訊息。」但現在最重要的還是避免病毒擴散，台中梧棲養豬場清消是第一要務，31日將出動國軍化學兵做徹底的防疫。

