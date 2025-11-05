非洲豬瘟案台中梧棲豬場３度採檢 豬農兒子押解返家助採檢住家

台中市衛生局針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等九處進行採檢，檢驗結果已送淡水實驗室。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場，經過二次清消仍殘留病毒，中央派出國軍大規模進行第三次清消後被中市府動保人員擅闖豬場消毒，五日上午獸醫所前往案場做第三次採檢，另針對豬農父子住家，中市衛生局也進行第二次採檢，由於二人被地檢署收押，也向地檢署申請將豬農兒子押解返家協助，檢驗結果已送淡水實驗室。

陳姓豬農父子住家與場豬場相通，疫情爆發後，農業局封閉通道，住家也在十月三十一日進行採檢，包括客廳大門、廚房冰箱、刀具及貨車，採檢結果皆為陰性，四日再進行第二次採檢，同樣在該九點採樣，衛生局長曾梓展表示，採樣已送淡水獸醫所檢驗。

案例豬場則經中市二次清消仍驗出殘留病毒，派出國軍及化學兵協助案例豬場在十月三十、三十一日跨夜清理，發現豬場地板沈積豬糞與汙水結合汙泥厚達十公分，並未清除，因此市府消毒才難有效果，經人力清除雜物與刮除豬糞泥後，十一月二日發生市府動保員擅闖案場消毒，造成防疫延後。

原定十一月三日進行第三次採檢，因為消毒藥劑未乾，採檢恐會偽陰性，因此延後至昨日採檢，確認清潔劑乾操後，已進行採樣檢驗，至於結果何時出爐，台中市副市長鄭照新表示，檢驗大約十二個小時後。

而陳姓豬農父子因填寫斃死豬三聯單的數字兜不攏，涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪法辦，被地檢聲押禁見獲准，並追究廚餘蒸煮上傳假照片，是否涉嫌偽造文書。