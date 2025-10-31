非洲豬瘟案場仍存病毒 國軍連夜支援清消

▲國軍抵達現場後，優先清除場內環境，希望今（31）日中午前完成清潔作業、展開消毒工作。（圖／農業部提供）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟案場經過兩次清消後，仍又檢出病毒，且兩次檢出病毒為不同處。農業部長陳駿季昨（30）日提到，將請國防部化學兵支援，晚間國軍抵達現場後，優先清除場內環境，希望今（31）日中午前完成清潔作業、展開消毒工作。

陳駿季昨日表示，非洲豬瘟案場，經過兩次清消，仍有2處檢出核酸陽性的反應，「這是非常嚴肅的問題」，他決定請國防部化學兵支援，同時也組成針對案場清消團隊，由農業部內外專家對清消程序與管理配合國防部化學兵。

今農業部說明，由於昨日至現場勘查時發現環境清潔仍未達理想狀況，為確保後續消毒作業能達到最佳成效，須先完成全面清潔後再進行消毒。

農業部指出，30名國軍弟兄於昨日晚間抵達現場後，已完成行前說明，強調作業安全及防疫規範。隨即整裝投入清潔工作，持續至凌晨，優先清除場內泥土、糞便及雜物等，積極改善現場環境。

為加速作業進度，農業部說，今日上午國防部再加派50名國軍人力支援，期能於中午前完成清潔工作，隨即展開全面消毒作業，國軍消毒組35名、環保局2名人員待命中，以徹底杜絕病毒殘留風險。



