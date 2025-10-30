非洲豬瘟案場仍有病毒 陳駿季：國防部出動化學兵明天完成強化清消

台中梧棲區一處養豬場日前出現非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天說，案場仍再發現非洲豬瘟病毒，決定請國防部出動化學兵協助強化清消，務必在明天完成，因為只要有病毒就有風險。

台中梧棲區一處養豬場日前出現非洲豬瘟。農業部長陳駿季30日證實，案場仍再發現非洲豬瘟病毒，已決定請國防部出動化學兵協助強化清消，務必在明天完成，因為只要有病毒就有風險。（中央社）

台中爆發非洲豬瘟，現已啟動第二輪強化防疫措施包含分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，以五天為一個周期，檢視防疫作為，中央疫調團隊也協助台中市政府執行疫調。非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第42次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，由指揮官、農業部長陳駿季主持。

廣告 廣告

陳駿季在記者會中說明，第2輪強化防疫至目前並無發現異狀；不過，台中案場在清消後，又再發現2處有非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，與先前發現的2處是不同地方，可見得先前的清消失敗，這讓其他縣市很緊張，台中市政府在清消流程上應再注意。

陳駿季表示，只要病毒仍存在就有風險，並可能擴散到其他地區，所以今天應變中心會議決定組專案清消團隊，並請國防部化學兵支援，國防部也已同意，務必明天完成台中案場所有清消，避免病毒傳播。