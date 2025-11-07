非洲豬瘟案場傳私產致防疫困難 中市府：依法處理

（中央社記者趙麗妍台中7日電）非洲豬瘟台中案場經化學兵清消後仍有病毒DNA，外界質疑案例場為私人財產，防疫處置困難。中市農業局表示，依據動物傳染病防治條例處理，沒有私人財產問題。

台中案例場經過國軍化學兵清消後，5日進行採檢，6日結果出爐，仍在3處驗到非洲豬瘟病毒DNA。農業部長陳駿季表示，還無法確定是否為具有傳染力的活性病毒或只是病毒屍體，將由獸醫研究所盡快做病毒分離。

台中市議會今天召開定期會進行台中市非洲豬瘟事件專案報告。會議前，農業局副局長蔡勇勝接受媒體訪問，關於案例場為私人財產，是否在防疫上造成困擾。

蔡勇勝說，依據動物傳染病防治條例處理，沒有私人財產問題。案例場已經清消3次了，等中央專家會議研究評估，將採取更好策略清消，接下來讓案例場完全排除有病毒的陽性反應。

專家會議一致認為台中案例場不應該再繼續養豬，蔡勇勝表示，採檢還有陽性反應，當然不適合再養豬，到底是單純DNA片段，還是病毒有活性存在，等待獸醫研究所檢驗分析。他說，中央認為不適合養豬有其科學依據，採檢結果陽性當然不適合。

農業部要求中市府持續對案例場清消及採檢，必須做到採檢結果呈陰性為止，必須在案例場做好隔離封鎖，調度警力監控。蔡勇勝表示，已透過人力與設備管制，24小時監控。另外在案例場周邊環境，仍維持每天例行清消。（編輯：黃世雅）1141107