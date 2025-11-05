非洲豬瘟案場分廚餘給其他豬場 應變中心：違反廢清法最高可罰千萬

非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫調報告，其中提到，台中案例場從梧棲清潔隊得標廚餘後，除自用外也違規分給另一個養豬場C。中央災害應變中心今天下午召開記者會，環境部環管署副署長劉瑞祥表示，兩豬場都違反廢清法，最高可罰新台幣1000萬元。

農業部長陳駿季（圖）5日下午在農業部動植物防疫檢疫署，主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。（中央社）

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第48次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

針對疫調報告中提到，案例場自梧棲清潔隊得標取得廚餘，除自用外，也違規分給另一個養豬場C；不過，因養豬場C落實廚餘蒸煮規定，並未發生異常，豬場採檢結果都是陰性。

至於養豬場C是否也違反相關規定，劉瑞祥說，兩個豬場都違反廢棄物清理法第48條規定，可處3年以下有期徒刑，可罰1000萬元以下罰金。

應變中心3日公布疫調報告，台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，主要原因是未依規定落實蒸煮廚餘；疫調也發現，梧棲清潔隊的廚餘除提供給案例場外，也違規流向養豬場C，因案例場將廚餘分讓給該養豬場。