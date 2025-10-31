非洲豬瘟案場化製三聯單有出入 中市府：檢調偵辦

（中央社記者郝雪卿、吳哲豪台中31日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，對於死亡豬隻送化製三聯單數字有出入，台中市副市長鄭照新今天表示，目前由檢調偵辦中，靜待司法調查結果。

非洲豬瘟中央前進應變所今天召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕及副市長鄭照新都到場說明。

杜文珍表示，目前非洲豬瘟案例全國只有台中案例場，對於案例場第2次環境樣品還是有檢出病毒核酸，已請求國軍協助，出動化學兵協助消毒，但因現場環境清潔狀況不好，先進行清理工作，才能進去消毒。而有進到案例場的國軍都會列管造冊，不准再去其他養豬場。

對於案例場死亡豬隻送化製三聯單數字有出入，甲、乙、丙聯數字不合情形，還有外界擔心是否會有死豬流入市面的問題，鄭照新回應，目前都由檢調偵辦中，靜待司法調查，如有進一步調查結果再對外說明。

對於案例場紀姓特約獸醫師發文自稱執業登記在龍井，卻跨區到梧棲接案有違反不得跨區規定一事，鄭照新表示，目前對紀姓獸醫師尚未有開罰動作，一切仍在調查中。

此外，針對案例場非洲豬瘟病毒基因定序結果，杜文珍說，如有進一步結果，將由中央應變中心公布。（編輯：黃名璽）1141031