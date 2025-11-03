非洲豬瘟案場台中豬農父子涉業務登載不實 凌晨遭羈押禁見
台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，疫調過程中發現死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且從5月起廚餘蒸煮照片上傳次數出現異常，補傳照片多為10月拍攝，疑有偽造情形。檢方3日約談豬農陳姓父子、台中市養豬協會2名司機後，今（4）天凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准，2名司機請回。
台中地檢署發布新聞稿說明，檢方為釐清台中市梧棲區某養豬場，有檢出非洲豬瘟核酸陽性案件，持續偵辦調查作為。中檢昨日由5名檢察官率台中市調查處、保安警察第七總隊，與台中市警察局刑事警察大隊、清水分局等單位，對案例場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機住居所等4處搜索。
另外，中檢也約談陳姓父子等4人到案說明，檢方複訊後認定案例場豬農陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，認為有羈押原因及必要。
中檢向台中地方法院聲請羈押禁見獲准，台中市養豬協會2名司機，經檢察官訊後諭知請回。中檢表示，檢察機關將持續與中央及地方檢疫、司法警察及相關部門協力合作，依循法律程序縝密蒐集事證，儘速還原事件全貌、維護社會公共利益與國家農牧安定。
