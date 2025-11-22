非洲豬瘟案場已無病毒 陳駿季：明確廚餘養豬政策下周宣布
台中梧棲一處廚餘養豬場上月爆發非洲豬瘟，農業部長陳駿季今天（11/22）表示，該場已經測不到病毒，目前全國疫情狀態都蠻乾淨；另外農業部過往是原則上禁止廚餘養豬，這次聽到很多業者聲音，下周會宣布更明確的廚餘養豬政策。
陳駿季到台中出席農業部農業試驗所130週年慶開放日活動，也是疫情爆發後首次到台中，談到是否視察防疫狀況，陳駿季說，防疫人員每天以視訊或電話召開工作會議，中央應變中心也充分了解，不只針對台中，對其他縣市防疫情形，必要時會重新檢視。
至於梧棲爆發非洲豬瘟的案場，陳駿季指出，經再次清潔消毒，該案例場已經檢測不到核酸陽性，目前全國疫情狀態都蠻乾淨，未來會持續精進防疫，也會召集所有縣市政府商討防疫作為，充分檢討，強化過去較不受地方政府重視的部分。
另外，陳駿季也提到，過往農業部政策是原則禁止廚餘養豬，符合特定條件，才可經地方政府核發再利用許可，這次聽到許多業者聲音，下周會有更明確的廚餘養豬政策，將對外說明。
更多太報報導
又有石虎被路殺！叼小老鼠過馬路被撞死
「告五人」許願告白李安 搶金馬前夕同框劉若英
黃捷po義美「挺高市早苗巧克力」 網友敲碗：拜託量產
其他人也在看
桃園中壢黃屋莊支線治理計畫 將邁入工程階段
桃園市中壢區黃屋莊支線屬於新街溪排水系統的一部分，流經環中東路等人口密集地區，近年來遇上暴雨，黃屋莊支線常造成周邊積淹水，桃園市政府水務局規劃推動「上游滯洪、中下游渠道改善」治理計畫，10月間經濟部公告治理所需用地範圍後，後續將邁入工程階段。自由時報 ・ 16 小時前
非洲豬瘟後廚餘何處去？ 陳駿季：下周將宣布更明確新政策
農業部長陳駿季今天出席農業部農業試驗所成立130周年慶活動，針對前陣子爆發非洲豬瘟，他表示，案發養豬場已不再檢測出核酸陽性，未來會持續精進防疫作為，下周會宣布更明確的廚餘養豬政策。中時新聞網 ・ 11 小時前
竹市國際IP活動泛濫！ 議員施乃如批︰城市行銷效益有限
新竹市府近3年頻繁與國際IP人偶合作舉辦活動，從海綿寶寶派大星到三麗鷗、再到航海王、麵包超人，市議員施乃如稱市府舉辦各種國際IP活動太泛濫，反失去新竹市的城市文化特色，再者新竹購物節今年仍有很多商家不願參加，且再次與百貨公司週年慶合辦，都無助提振城市觀光形象與經濟效益，明年城銷處暴增9000多萬活動自由時報 ・ 11 小時前
年薪破80萬！台東縣徵1人才 百萬學費全免
[NOWnews今日新聞]「徵的就是您」臺東縣政府長期辦理熱氣球嘉年華，培育熱氣球飛行人才，新年度預定培訓2名熱氣球飛行員，甄選通過人員除可在臺東縣政府服務，將代支付逾百萬元學費送出國培訓，結訓返國後...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
奈及利亞再爆校園綁架！武裝份子深夜闖入 227名師生遭擄走
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導奈及利亞再度爆發大規模校園綁架事件，尼日州聖瑪麗學校（St.Mary’sSchool）21日深夜遭武裝份子闖入，至少215名女學...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 10 小時前
日本福島食品解禁 卓榮泰：10多年20幾萬件抽驗未有不合格
日本福島核災事件後歷經14年，衛福部食藥署21日宣布即日起解禁福島食品。行政院長卓榮泰22日受訪指出，中央依照國際的標準及嚴謹的科學依據，這是對國人食品健康最高的原則；針對日本相關地區的食品，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗，均未有不合格的地方，全部依照程序與標準，希望國人能夠安心。中時新聞網 ・ 11 小時前
法國總統公開稱讚台灣！籲參考我國打擊假訊息 外交部回應曝光
即時中心／高睿鴻報導科技發展雖帶來便利，但也讓不法行為傳播更快、更容易，尤其假消息四處橫行，讓各國政府無不感到頭疼。不過，法國總統馬克洪（Emmanuel Macron）最近在某場談及社群媒體、演算法的巡迴座談中，突然以台灣為例，大讚我國面對中國大量資訊戰攻擊，卻仍建立起完善的打擊假訊息制度，值得法國借鏡；對此，台灣外交部也發文表達感謝，並表示，願繼續與其他理念相近的國家合作，分享因應資訊操弄的作法。民視 ・ 10 小時前
28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。 這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。 德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。 2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐中央廣播電台 ・ 11 小時前
新北統籌分配稅款六都增加最多 卓榮泰籲立院重新審視
《財劃法》爭議持續延燒，21日立法院會三讀通過國民黨提出《財劃法》第16之1條修正案。行政院長卓榮泰22日出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮時受訪指出，行政院版《財劃法》就是希望中央能協助各縣市均衡發展，新北市統籌分配稅款與一般性補助是六都中增加最多，希望立法院能重新審慎看待院版。中時新聞網 ・ 10 小時前
「宣揚統一中配」何鷹鷺國民黨中常委身分暫時保住了 中常會將處分退回
即時中心／徐子為報導具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案退回考紀會再行審議。民視 ・ 11 小時前
游盈隆點名蔡英文戰北市長 吳思瑤傻眼：亂點鴛鴦譜
民進黨立委王世堅被民進黨秘書長徐國勇點名選台北市長，王世堅說被嚇一跳差點寫錯字，游盈隆也點名，民進黨要贏台北市，可能要提名前總統蔡英文。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
情話王者TOP3！這3大星座「超會撩又高情商」 浪漫語錄甜到讓人失眠
在感情裡，有些人天生就很會說情話，一兩句就能讓人心跳加速。尤其以下3個星座，憑著高情商和獨特魅力，總能把甜言蜜語說得既真誠又有創意，你上榜了嗎？姊妹淘 ・ 11 小時前
不吵不鬧就有糖吃！美FAA加發30萬獎金，犒賞關門期間「全勤無薪上班」航管員，
他們曾是美國聯邦政府停擺（shutdown）期間，最常出現在新聞版面的受害群體之一，負責機場秩序和飛航安全的航空管制員與技術人員，在華府恢復正常運作後，交通部與聯邦航空總署（FAA）日前突然宣布，將對那些在停擺時期、依舊堅守崗位保持完美出勤紀錄的員工，額外加發1萬美元（約新台幣31.4萬元）的獎金。根據CNBC引述美國交通部聲明，這筆激勵獎金、預計將發放給7......風傳媒 ・ 10 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 12 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 8 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前