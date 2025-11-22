非洲豬瘟案場已無病毒 陳駿季：明確廚餘養豬政策下周宣布

陳駿季表示，下周會宣布明確的廚餘養豬政策。資料照，廖瑞祥攝



台中梧棲一處廚餘養豬場上月爆發非洲豬瘟，農業部長陳駿季今天（11/22）表示，該場已經測不到病毒，目前全國疫情狀態都蠻乾淨；另外農業部過往是原則上禁止廚餘養豬，這次聽到很多業者聲音，下周會宣布更明確的廚餘養豬政策。

陳駿季到台中出席農業部農業試驗所130週年慶開放日活動，也是疫情爆發後首次到台中，談到是否視察防疫狀況，陳駿季說，防疫人員每天以視訊或電話召開工作會議，中央應變中心也充分了解，不只針對台中，對其他縣市防疫情形，必要時會重新檢視。

至於梧棲爆發非洲豬瘟的案場，陳駿季指出，經再次清潔消毒，該案例場已經檢測不到核酸陽性，目前全國疫情狀態都蠻乾淨，未來會持續精進防疫，也會召集所有縣市政府商討防疫作為，充分檢討，強化過去較不受地方政府重視的部分。

另外，陳駿季也提到，過往農業部政策是原則禁止廚餘養豬，符合特定條件，才可經地方政府核發再利用許可，這次聽到許多業者聲音，下周會有更明確的廚餘養豬政策，將對外說明。

