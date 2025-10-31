非洲豬瘟案場未徹底清潔消毒 逾百名砲兵、化學兵進駐執行

台中一養豬場爆發非洲豬瘟案例，在過了7天、2次清潔消毒後，案例場仍發現病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍今天(31日)上午表示，因「清潔沒徹底、消毒無用」，國防部改派80名砲兵於30日晚間先進駐清潔，目前工作仍持續，待清潔完成，化學兵就會立即進場消毒，將在今天完成所有工作。

非洲豬瘟病毒頑強，台中案例場在經過2次清消後，仍持續發現病毒核酸陽性，中央組成專案團隊協助案例場的清消作業。

非洲豬瘟中央前進應變所31日上午在台中舉行記者會，指揮官、農業部次長杜文珍表示，經過現場勘查後，發現環境清潔仍未達到理想狀況，為確保後續消毒作業能達到最佳成效，須先完成全面清潔後再進行消毒。因此，國防部30日晚間已經派出30名砲兵抵達現場，投入清潔工作，並持續至凌晨，優先清除場內泥土、糞便及雜物等。為加速進度，31日上午國防部再加派50名國軍人力支援，希望在中午前完成清潔工作，接著會由35名化學兵接手，展開消毒，以徹底杜絕病毒殘留。杜文珍說：『(原音)原先國防部就只想說那是不是要化學兵，但回到原先的概念，清潔沒做好，消毒是沒用的，所以後來30名國軍砲兵先協助做清潔工作，所以國軍30名加上我們台中市動保處這邊22名同仁，昨天晚上我們這邊前進應變所也有2位專家，先進去做行前說明。』

台中市長盧秀燕也參與記者會，並宣布台中市府配合中央針對載運廚餘以及豬肉攤商的加碼補貼方案。盧秀燕表示，為感謝民眾配合防疫，過往廚餘處理不論是焚化或是掩埋，都必須依一般廢棄物處理付費，但防疫期間，載運駕駛負擔重，因此全額免收，且為鼓勵協助載運的駕駛以及助手將廚餘載至掩埋場或焚化爐，將依廚餘噸數計算，每次給予最高新台幣1,500元補助。另外，由於豬隻禁宰15天，攤商無法交易，中央宣布每攤每天補助新台幣2,000元，中市府再加碼1,000元，希望能照顧台中市逾400攤的豬肉攤商。