非洲豬瘟案場死豬化製三聯單 中市府：甲聯遭塗改

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中30日電）台中養豬場確診非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，造成數字落差。台中市農業局副局長蔡勇勝今天證實，遭塗改的為甲聯，是由化製車司機隨車送往化製廠的單據。

台中市養豬場爆發非洲豬瘟，其中有關死亡豬隻送化製的三聯單，甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯則由豬農自己保存。因甲聯與丙聯有數字落差，台中市副市長鄭照新29日表示，確實發現疑似塗改，相關證據已送檢調。

非洲豬瘟中央前進應變所今天下午召開記者會，媒體提問，三聯單是哪一聯遭塗改。蔡勇勝指出，甲聯有遭塗改，目前已透過行政程序調閱在雲林防治所的乙聯。

關於死豬頭數自一開始的116、117頭，最後化製廠系統僅78頭，數量落差大。蔡勇勝表示，起先疫調以老農說法為主，目前在化製系統上的資料為78頭。老農兒子做過2次疫調，因未完整陳述，已派員再進行第3次疫調。

案例場在26日採檢環境樣本，仍檢出2處陽性。農業部次長杜文珍表示，29日疫調團隊再採檢一次，環境樣本後送獸醫所，結果預計今天下午出爐。（編輯：謝雅竹）1141030