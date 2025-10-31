非洲豬瘟案場污泥厚重 化學兵待命盼今天完成清消

（中央社記者吳哲豪、郝雪卿台中31日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟，案場經消毒後仍有病毒，農業部畜牧司指出，案場地面有最厚達10公分污泥需刮除，完成清理後化學兵會進場消毒，希望今天完成清消作業。

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央前進應變所上午召開記者會，針對案場經2次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，說明消毒作業進度。

根據台中市府新聞資料，國軍化學兵預計今天消毒非洲豬瘟案場，不過在化學兵進場前，案場環境須全面清理，市府請陸軍支援30名官兵，搭配市府動保處20名同仁，昨晚開始投入前置清理作業。

市府說明，因案場髒亂情況超過預期，凌晨緊急連絡陸軍再增援50名官兵，進行第二輪清理，80名官兵上午8時陸續抵達，搭配現場22名動保處人員，進行全面清理，35名化學兵則在案場外待命。

農業部次長杜文珍指出，進行清理作業的官兵需穿著防護衣，穿脫需依標準作業流程進行，官兵完成清理後會造冊列管，也會要求他們不要進入其他養豬場。

農業部畜牧司副司長周志勳指出，由於案場內雜物多，且地面污泥最厚達10公分，清理作業截至中午仍在進行中，要等到清理作業完成後，化學兵才能進場清消。

周志勳接受媒體聯訪時說，豬場都會有排泄物，如果時間久沒有清除就會變成污泥，如果污泥不刮除，消毒工作無法落實，案場內雜物已清除，目前正在刮除污泥，35名化學兵也在待命中。

周志勳表示，他們希望今天能完成清消作業，作業完成後會再進入養豬場進行採檢，確認有無非洲豬瘟病毒殘留。（編輯：黃名璽）1141031