非洲豬瘟案場污泥最厚10公分 十軍團145人次馳援
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中非洲豬瘟案場環境髒亂，除堆積雜物，地板淤泥最厚達10公分。十軍團今天表示，派遣58砲指部、化學兵部隊，2天出動145人次投入支援任務，協助清潔及消毒案例場環境。
台中養豬場爆發非洲豬瘟，經2次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。採樣人員發現案場清潔狀況不佳，除場內堆積雜物，地面污泥最厚達10公分，清理作業截至中午仍在進行，35名化學兵預計下午才能進場清消。
十軍團表示，58砲指部30、31日針對場內雜物實施清除整理，已派出110人次，化學兵部隊同步負責對進出現場的車輛與人員實施嚴密消毒，降低擴散風險，並針對案例場及周邊道路區域，執行全面徹底環境消毒作業。（編輯：謝雅竹）1141031
