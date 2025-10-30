非洲豬瘟案場清消2次仍驗出病毒！化學兵緊急出動支援
台中梧棲區某飼有300頭豬隻之養豬場疑因餵食「未煮透廚餘」，導致豬隻不慎感染非洲豬瘟，成為全台首例疫情，然而自21日疫情爆發後，農業部也迅速公告全台豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘，並且針對台中的案例場展開清消作業，然而27日首次在「清消後」的案場驗出非洲豬瘟核酸陽性，因此也呼籲加強消毒，不過今（30）日中央災害應變中心記者會時，農業部長陳駿季指出，第二次檢驗還是發現有2處驗出非洲豬瘟核酸陽性，研判台中相關清消流程還有要加強，而為求謹慎，已請國防部化學兵協助，力求31日完成清消。
據了解，中央災害應變中心已於第一時間，要求台中市府針對案例場進行清消，然而在27日時，首次發現在場內的公豬欄、屠宰區域共計2處驗出非洲豬瘟核酸陽性，因此後續要求台中市府加強清消，甚至可以使用火焰消毒等作為，提高案場安全性，但時至30日，還是能在「第二次清消」的案場發現仍有2處驗出非洲豬瘟核酸陽性。
農業部長陳駿季表示，第二次發現的2處，與第一次發現的2處位置不同，遂不只中央災害應變中心，各縣市也相當擔心，而在檢視台中市府的作業流程，很遺憾的還是有需要更加強的地方，那為了防止病毒擴散的可能性，已請國防部化學兵支援，且農業部也會針對案場清消，組成團隊、落實管理，包括案場、車輛等，力求在30日完成相關清消。
農業部提到，第二輪疫調中，高風險豬場共571場，已完成訪視371場，完成率65％，訪視結果目前無異常，一般豬場4,871場，已完成3,477場，完成率71％，南投縣先前回報零星異常情形，經檢驗結果為非洲豬瘟陰性，全國共5,442場豬場，已完成訪視4,519場。
環境部補充，全國403場廚餘去化處理場所查核皆符合規定，針對使用掩埋方式之場區，要求地方政府確實設置圍籬，防止野豬入侵，避免病毒外傳至野生動物族群。
