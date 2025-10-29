非洲豬瘟案場特約獸醫紀又銘灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐二十八日晚已回國，台中地檢署昨日傳喚到案，訊後以證人身分請回。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，該場特約獸醫紀又銘已被檢方約談，他二十九日在臉書發長文說，他是口蹄疫受災戶，為了防疫重回傷心豬場，此次因豬農未告知在不知情狀況下違法，他決定不再和畜牧場簽特約獸醫師。

紀又銘昨日在臉書說，此次非洲豬瘟事件觸動了他為何還執著在特約獸醫師這領域的心境！民國八十八年自己完全結束南部的養豬事業，回台中開業，那時台中的犬舍欣欣向榮，他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光七合一疫苗就能賣一萬劑，他根本不需要再回到傷心的豬場。他是口蹄疫受災戶。

紀又銘提到，台中縣市合併，台中市首重動保寵物，經濟動物的資源逐漸消失。特約獸醫師在台中市早已流於應付法規的一個職銜。經濟動物只要是獸醫師身分都可簽訂特約獸醫師，不須具備畜牧場的專業。

他說，農戶不會寄望有問題時這類獸醫師幫得上忙。每年三千六百元的合約費用，這類獸醫師還可削價競爭只收二千元，前提只是掛名。

紀又銘表示，這些年他陪著養豬戶一步一腳印，打疫苗、宣導、一直到拔針、到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分。「我為我的苦及農戶受的苦為食安把關」。他僅剩八間畜牧場，二十多年來不離不棄，相信他專業，他只能幫他們繼續走下去。

他說，事發後曾問陳姓豬農為何豬隻出現異常死亡沒有告知他，豬農回答，「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你」。紀又銘在不知情的情況下違反獸醫師法第七條規定，他決定自己承擔。

紀又銘提到，「我已經有理由離開這些牽絆畜牧場。情義已盡」，明年起他不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託。此刻他的心情變輕鬆！責任已了。