非洲豬瘟案場特約獸醫紀又銘灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約
記者陳金龍／台中報導
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，該場特約獸醫紀又銘已被檢方約談，他二十九日在臉書發長文說，他是口蹄疫受災戶，為了防疫重回傷心豬場，此次因豬農未告知在不知情狀況下違法，他決定不再和畜牧場簽特約獸醫師。
紀又銘昨日在臉書說，此次非洲豬瘟事件觸動了他為何還執著在特約獸醫師這領域的心境！民國八十八年自己完全結束南部的養豬事業，回台中開業，那時台中的犬舍欣欣向榮，他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光七合一疫苗就能賣一萬劑，他根本不需要再回到傷心的豬場。他是口蹄疫受災戶。
紀又銘提到，台中縣市合併，台中市首重動保寵物，經濟動物的資源逐漸消失。特約獸醫師在台中市早已流於應付法規的一個職銜。經濟動物只要是獸醫師身分都可簽訂特約獸醫師，不須具備畜牧場的專業。
他說，農戶不會寄望有問題時這類獸醫師幫得上忙。每年三千六百元的合約費用，這類獸醫師還可削價競爭只收二千元，前提只是掛名。
紀又銘表示，這些年他陪著養豬戶一步一腳印，打疫苗、宣導、一直到拔針、到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分。「我為我的苦及農戶受的苦為食安把關」。他僅剩八間畜牧場，二十多年來不離不棄，相信他專業，他只能幫他們繼續走下去。
他說，事發後曾問陳姓豬農為何豬隻出現異常死亡沒有告知他，豬農回答，「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你」。紀又銘在不知情的情況下違反獸醫師法第七條規定，他決定自己承擔。
紀又銘提到，「我已經有理由離開這些牽絆畜牧場。情義已盡」，明年起他不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託。此刻他的心情變輕鬆！責任已了。
其他人也在看
台中梧棲有養豬場爆發非洲豬瘟 (圖)
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，中市府撲殺場內剩餘195隻豬，後續多次清潔消毒，希望將病毒鎖在案場，不要擴散。中央社 ・ 1 天前
史上來台之最！奇美古埃及展期為何長達1年？網友以王世堅名句回應
奇美博物館將舉辦「埃及之王：法老」特展，由於規模是史上來台之最，迴響熱烈，10萬張早鳥票1個鐘頭內被搶光，回應廣大粉絲的期待，一般票提前3個月開賣，也是很受歡迎；有民眾納悶為何活動時間長達近1年之久，網友借用立委王世堅的名句，想參觀的人可以「從從容容、游刃有餘」地安排行程，來趟古文物的深度之旅，不必自由時報 ・ 23 小時前
紀姓特約獸醫心寒「不知情下違法」 宣布與畜牧場「情義已盡」：明年起不再簽約
紀姓今日在臉書發文指出，這次非洲豬瘟事件，對至今仍執著在特約獸醫師領域的他有很大的觸動。他自陳自己也曾是養豬戶，因為口蹄疫情重創，在民國88年已經結束了在南部的養豬事業，回到台中做為獸醫師開業。紀姓獸醫師回憶，當年台中犬舍生意欣欣向榮，他與犬舍簽約成為顧問...CTWANT ・ 1 天前
沒參與卻被依違反獸醫法開罰 紀姓獸醫師臉書曝心寒
台中梧棲非洲豬瘟，一開始被捲入的養豬場特約紀姓獸醫師，在被檢方約談後請回。不過面對要被台中市府開罰，他在臉書上發文表達心寒，他說自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他協助防治口蹄疫，他義無反顧，但現在...華視 ・ 8 小時前
【風象星座運勢】10/29 天秤座交通奔波、水瓶座重要覺悟、雙子座旅行運旺
★天秤座：交通奔波，忙碌取財。有意外出遊、娛樂機會。需要經營家人關係。 ★水瓶座：計劃趕不上變化。需要解決檯面下問題或為主管抬轎。得重要覺悟。 ★雙子座：容易處理交易、融資、保險、醫療事宜。有朋自遠方來，旅行運旺。太報 ・ 1 天前
非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
遭裁罰! 紀姓特約獸醫:明年不再跟畜牧場簽特約
中部中心 / 中部綜合報導台中爆發非洲豬瘟疫情至今，地檢署也分案進行查辦，約談好幾位獸醫師，其中養豬場的紀姓特約獸醫師被約談後請回，但他被市府依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰。他在臉書感嘆表示，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約了。民視 ・ 9 小時前
屏縣學校廚餘無人收？教育處：一時運能不足已解決
（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東縣長周春米今天施政總報告，議員曾義雄關切學校廚餘無人收，教育處表示，一時運能問題已解決；議員蔣家煌則強調，廚餘養豬可解決環境問題，盼政府完善規劃。中央社 ・ 1 天前
Energy才翻紅又塌房！行程全喊卡 損失近億元...男神坤達手握多項代言恐全泡湯
Energy才翻紅又塌房！行程全喊卡 損失近億元...男神坤達手握多項代言恐全泡湯娛樂星聞 ・ 20 小時前
證交所 助創新板企業強化ESG
臺灣證券交易所於28日舉辦「永續報告書編製實務與公司治理評鑑說明課程」，協助創新板企業強化ESG管理基礎。證交所延續7月反應熱烈的溫室氣體盤查實作課程，持續以實務導向方式，協助企業掌握ESG揭露重點與法規要求。工商時報 ・ 17 小時前
海關防堵非洲豬瘟 6天攔15.1公斤違規豬肉製品
（中央社記者呂晏慈台北29日電）台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，國民黨今天表示，政府企圖轉移邊境管制不利的責任。財政部關務署說明，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，自10月24日加強抽核以來查獲違規豬肉製品13件、共15.1公斤。中央社 ・ 1 天前
史上第三低量！前3季房市跌破20萬棟減近三成
房市冷颼颼，內政部最新資料顯示，前3季全台買賣移轉棟數僅19萬4976棟，創下有統計以來第3低量，且年減近三成，亦創九年來新低。永慶房屋研展中心副理陳金萍，統計延後一個月，反應暑假出遊呈淡季，新交屋潮也少了的原因，銀行法72條鬆綁效果有待第四季檢視。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
染疫豬場特約獸醫：不知情下涉案 不再與豬場簽約
（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中29日電）台中染非洲豬瘟養豬場的特約獸醫師紀又銘今天說，他是口蹄疫受災戶，為了防疫重回傷心豬場，此次因豬農未告知在不知情狀況下違法，他決定不再和畜牧場簽特約獸醫師。中央社 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 11 小時前