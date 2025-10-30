非洲豬瘟案場續驗出病毒 國防部化學兵將支援

台中一養豬場爆發非洲豬瘟案例，案例場在過了7天、經過2次清潔消毒後，仍新增2處發現病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季今天(30日)表示已委請國防部化學兵支援，另外也由中央組成專案團隊協助案例場的清消作業，務必要在明天徹底完成清潔消毒工作。

非洲豬瘟中央災害應變中心30日舉行第42次工作會議，會中除了針對第二輪工作狀況進行檢討及精進，也說明禁運、禁宰期間對一級生產鏈產業補助支持方案。

在補助措施部分，已經取得廚餘再利用資格的養豬場轉用飼料每頭補助新台幣300元，協助清運至環境部指定場所的油資補助則依規模場不同，補助8千元至1.8萬元。至於在一級生產鏈從業人員的輔導補助，包含養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤、異地批次母豬場及疫情獎勵通報等，都給予不同程度的補助。除了補助，也有金融支持方案，包括補貼銀行利息等。

非洲豬瘟中央災害應變中心也持續關注案例場的清潔消毒。指揮官、農業部長陳駿季表示，案例場在經過2次清消後，仍分別在飲水區及牆面驗出2處病毒核酸，中央已組成專案團隊，將協助案例場的清消作業，並委請國防部化學兵支援。陳駿季說：『(原音)由我們部裡面還有外部的專家，對於清消的程序跟管理落實的部分，組成一個團隊，配合國防部的化學兵，務必在明天一定要把它完成所有的清消，包括案場所使用的車輛，一定要徹底的去清除，因為病毒存在就是一個風險。』

防疫期間全面禁用廚餘養豬，廚餘去化以及處理是重大工作，外界也關注有野豬出沒蹤跡的霧峰、后里、以及成為潛在野豬棲息地的沙鹿是否會成為破口。陳駿季表示，已經請台中市政府設置圍籬，環境部也會針對全國各縣市的廚餘處理問題成立協調所，協助各縣市政府，希望透過中央、地方分工合作，讓疫情控制在台中案例場，並進一步達到「清零」目標。(編輯：楊翎)