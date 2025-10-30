非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 化學兵支援

非洲豬瘟案場經過兩次清消後，仍又檢出病毒，且兩次檢出病毒為不同處。。圖為台中確診非洲豬瘟的養豬場外觀。（圖／記者陳偉周攝）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟案場經過兩次清消後，仍又檢出病毒，且兩次檢出病毒為不同處。為杜絕病毒持續擴散，農業部長陳駿季今（30）日說，將請國防部化學兵支援，並組成專家團隊，明日務必完成清消作業。

農業部長陳駿季表示，非洲豬瘟案場，經過兩次清消，仍有2處檢出核酸陽性的反應，「這是非常嚴肅的問題」，詢問台中市對於清消的作業流程，仍有一些必須更加強注意的，案場內殘存的病毒，後續可能擴散到其他地區，會議中各縣市都非常擔心，當場他也決定請國防部化學兵支援，同時也組成針對案場清消團隊，由農業部內外專家對清消程序與管理配合國防部化學兵，明日務必完成清消，包含案場、案場使用車輛徹底清除，因為病毒存在就是有風險，強烈要求台中市政府配合，國防部也會派出化學兵支援清消。

陳駿季進一步指出，第一次清消後檢出兩處病毒與第二次清消後檢出兩處病毒為不同處，表示清消過程中細部必須處理的環節沒有注意到，相信台中市政府動保處同仁很認真做清消，但清消過程中，結果還是有核酸反應，才會立即請專業團隊配合國防部化學兵支援，避免第三次、第四次清消仍有病毒擴散。

