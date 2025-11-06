非洲豬瘟案場3處仍驗出陽性！專家建議未來不應再養豬

台中市梧棲區非洲豬瘟案例場最新一次採檢結果出爐，在冰箱、大門口、肥育豬舍地面等3處都檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農業部長陳駿季在今（6）日非洲豬瘟中央災害應變中心記者會上表示，將持續封鎖隔離案場。

農業部獸醫研究所所長鄧明中指出，此次檢測共涵蓋案場52處，其中3處驗出陽性反應，除了新增的肥育豬舍地面外，大門及冰箱地面為此前已驗出陽性的地點。

案例場。（圖／台中市政府提供）

陳駿季強調，案場目前已無養豬活動，且人車進出受到嚴格管控，不會影響豬隻禁運、禁宰等解封措施。他進一步表示，若有必要，將調度警力監控案場，確保防疫措施到位。

廣告 廣告

案例場。（圖／台中市政府提供）

陳駿季稱，檢測結果僅顯示病毒核酸存在，並不代表病毒具有活性或傳播風險，已要求台中市政府加強清消及採檢，並持續封鎖案場，直至檢測結果轉為陰性。專家會議則建議該案場不應該再繼續養豬，提供台中市政府參考。由於畜牧場登記核發權限屬地方政府，最終決定仍需由中市府裁定。

延伸閱讀

陳駿季重罰新北某豬農偷用廚餘：禁止豬隻上市、不補貼

「非洲豬瘟通報第一人的他」逆風挺！大讚盧秀燕：完成不可能的任務

豬隻禁運解封！盧秀燕拆彈成功：中央與地方通力合作防堵疫情