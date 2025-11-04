非洲豬瘟案外案！梧棲養豬場「違法分讓廚餘」檢調介入偵查

梧棲養豬場不僅違規分讓廚餘給C養豬場，還讓C養豬場的小貨車偷偷載運清潔隊的廚餘。(養豬場示意圖) 圖：翻攝自農業部（資料照片）

[Newtalk新聞] 農業部今(4)日調查得知，爆發非洲豬瘟的養豬場違將多出來的廚餘違規分讓給未得標而不能載運廚餘的C養豬場已然違規，而C養豬場私自駕車前往梧棲清潔隊載運廚餘等違規事蹟也因此曝光。對此，環境部坦言，目前檢調單位已介入調查，不便透露細節。

農業部防疫檢疫署今日在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會中說明，以梧棲養豬場為例，該案場若要去梧棲清潔隊載運廚餘，需要先得標。但梧棲養豬場因廚餘太多，將多出來的廚餘分給未得標的C養豬場，就屬於違規。由於梧棲養豬場的陳姓業者進行訪談疫調時表示，C養豬場不只從養豬場載運廚餘，也曾自行前往清潔隊載運廚餘，讓檢調單位懷疑事有蹊蹺，而介入調查。

針對C養豬場違規載運廚餘，環境部表示，由於C養豬場並未得標，不能到梧棲清潔隊載運廚餘。至於清潔隊為何讓C養豬場的車輛進入，檢調單位已介入調查，環境部不便多言。

根據疫調結果，裝載梧棲養豬場所用廚餘的廚餘車內已驗出非洲豬瘟病毒，且梧棲養豬場內的廚餘蒸煮設備上布滿鐵鏽和粉塵，顯見已有一段時間未使用。疫調結果指出，台中梧棲養豬場之所以爆發非洲豬瘟疫情，和業者未落實蒸煮廚餘，將帶有非洲豬瘟病毒的廚餘直接餵給豬隻脫不了干係；雖然C養豬場違規由梧棲養豬場和梧棲清潔隊載運廚餘，但截至目前為止，尚未在C養豬場載運廚餘的小貨車中驗出非洲豬瘟病毒。

