非洲豬瘟案廚餘成關鍵 台中環保局強調：未依規最高罰300萬 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫調結果，農業部次長杜文珍表示，目前無波及其他養豬場，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘，且違規流用給非經許可的C養豬場。對此，台中市環保局表示，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給廚餘再利用畜牧場，均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，並非由梧棲清潔隊載運至案例場，更無所謂載運至C養豬場的情形，將針對C養豬場查處，卻未如實申報，依廢清法裁處，最高可處300萬元罰鍰。

杜文珍指出，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題。他也指出，而案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。

「梧棲清潔隊並沒有偷賣廚餘！」台中市環保局澄清，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給廚餘再利用畜牧場，均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，並非由梧棲清潔隊載運至案例場，更無所謂載運至C養豬場的情形。

台中環保局補充，得標養豬場每次收運廚餘均須簽名以示負責，對於養豬業者是否有冒名不實情形，環保局已調閱監視器，將依法追查究辦。

另外，有關案例場是否涉及分送給C養豬場廚餘，台中環保局說明，C養豬場雖是有取得廚餘再利用許可的畜牧場，但對於C養豬場是否涉及冒名使用梧棲清潔隊的廚餘，卻未如實申報，環保局也將進一步查處，同樣可依廢清法裁處，最高可處300萬元罰鍰。

照片來源：台中市政府提供

