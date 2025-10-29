非洲豬瘟案發場採檢出現第４名獸醫？
記者陳金龍／台中報導
台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，二十八日又出現第四名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，二十二日採檢主要執行業務是動保處賴姓獸醫師，賴率隊，陪同輔導人中有名祈姓人員，具有獸醫資格，因此向大家報告，但負責採檢、執行的是賴姓獸醫師。
外界質疑中市疫調說法反覆，鄭照新昨日上午表示，疫情需要全面清查、爬梳，針對豬場案主、案主兒子、獸醫師等關係人訪談，像拼圖般逐一拼湊出完整藍圖，而且還要進行第二輪精準疫調，找出非洲豬瘟的源頭。台中市長盧秀燕強調，查到什麼就報什麼。
另外案例豬場豬農事發當下，致電諮詢王姓獸醫佐，對方建議以備用藥投藥。該獸醫佐不是執業獸醫，有違法之嫌，且後續疫調也須要他的說法，不過王姓獸醫佐在中央公布驗出非洲豬瘟後已出國。
「獸醫事件」是這次非洲豬瘟案的關注焦點之一，市府一開始表示案發後該養豬場特約獸醫師診治投藥，經該案場紀姓特約獸醫師否認，市府更正是一時口誤，應為豬農自行聯繫的王姓獸醫佐，後豬農又承認是自行投藥，說法一變再變。
市府二十八日公布最新疫調，陳姓豬農在案發後有詢問王姓獸醫佐，經過電話聯絡，王姓獸醫佐研判是放線桿菌胸膜肺炎，建議用備用藥投藥；動保處賴姓獸醫師十四日到場訪視，登陸訪視紀錄，也判斷是放線桿菌胸膜肺炎，二十日動保處賴姓獸醫師與祁姓獸醫師再次到場採樣。紀姓特約獸醫師未曾到場。
