非洲豬瘟案！ 台中豬農父子涉業務登載不實遭羈押
台中市梧棲區近期傳出非洲豬瘟疫情，檢調昨（3）天約談養豬場陳姓父子及兩名養豬協會司機到案，訊後認定豬農父子涉嫌登載不實文書，今（4）天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，而其他兩名司機則已請回。
台中市梧棲養豬場日前檢出非洲豬瘟疫情，消息一出震撼全國，中央與地方展開疫調時，發現化製三聯單的資料前後不一致，懷疑有人作假，更離譜的是，追蹤爆發疫情的養豬場，陳姓豬農被指控上傳「舊廚餘照片」企圖矇混過關。
台中地檢署3日動員五名檢察官，聯合保七總隊、刑警大隊與調查局台中市調查處，兵分多路持搜索票，對豬農陳姓父子及兩名司機的住所等，四處地點進行搜索，並將4人帶回偵訊。
經過一夜訊問，檢方認為陳姓父子涉嫌「行使業務登載不實文書」，有事實認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之原因及必要，4日凌晨向台中地院聲請羈押禁見，法官也認定情節重大，隨即裁准羈押。
另外，2名協會司機則在訊後諭知請回，全案持續擴大偵辦。究竟這起非洲豬瘟陽性個案是否還牽涉其他防疫漏洞，仍待進一步釐清。
台中／鄭艮祐 責任編輯／張碧珊
