非洲豬瘟案 監院彈劾盧團隊4官員 中市府尚未回應

台中去年底爆發非洲豬瘟，市府在疫情處理上頻遭外界抨擊，市長盧秀燕90度鞠躬對外公開道歉。（本報資料照片）

去年10月台中爆發首例非洲豬瘟，市府當時處理表現引發外界抨擊，監察院認為台中市農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動物保護防疫處前處長林儒良及組長周百俊相關處置失當，豬隻禁運禁宰15日期間，造成全國營業損失等合計21億餘元，重創人民對政府防疫整備信賴，涉有重大違失，11日對外公布通過4人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。截至目前，中市府尚未針對此事做出回應。

該彈劾案由監委葉宜津、蔡崇義、賴振昌所提出，監察院2月5日審查通過，並於今對外公布指出，被彈劾人張敬昌於非洲豬瘟官方記者會，多次說明疫調資訊反覆不一甚至錯誤，且指揮監督所屬貫徹中央防疫指令不力，致釀擾動案例場烏龍消毒事件。

另被彈劾人陳宏益於記者會強調案例場3年來稽查24次均合格，實則自民國113年3月至114年10月發生非洲豬瘟，僅稽查廚餘2次，又指示以挖坑露天堆肥去化大量廚餘，立即遭環境部指正作業方式不符規定。

被彈劾人林儒良聽取被彈劾人周百俊報告案例場豬隻死亡及訪視遭拒後，兩人竟無視斃死豬數量已逾化製警示標準，因循敷衍，貽誤公權力強制採檢先機，禍端暗埋至6日後案例場爆發疫情，關鍵疫調資訊錯漏不一，又發生烏龍消毒事件，全國實施豬隻禁運禁宰15日期間，營業損失與產業補助支持措施合計高達21億餘元，重創人民對政府防疫整備之信賴，核有重大違失。

監察院指出，被彈劾人張敬昌、陳宏益、林儒良、周百俊等4人，違失情節重大，事證明確，違反《公務員服務法》第1條、第6條及第8條規定有違，而有《公務員懲戒法》第2條第1款之應受懲戒事由，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

