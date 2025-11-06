非洲豬瘟案 盧秀燕道歉、中市府3首長丟官

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市長盧秀燕今天為非洲豬瘟案鞠躬道歉，市府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益與動保處長林儒良免職，環保局長由前北市府環保局長吳盛忠接任，農業局長由參事李逸安代理。

盧秀燕稍早舉行記者會表示，防疫過程中做得不夠好，身為市長要概括承受；盧秀燕也鞠躬道歉。

台中市政府發布文字稿表示，吳盛忠歷任台北市政府環境保護局長、行政院環境保護署（環境部前身）水保處長與空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務。

中市府說，李逸安曾任中市府經濟發展局副局長，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任中市府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，10月22日事發後，中市府疫情調查報告一變再變，包括獸醫師身分、是否在場與死豬數目都有錯誤與落差，廚餘去化方式也引發爭議，動物保護防疫處人員還「誤解」指令，擅闖案例場清潔消毒。

中市府表示，張敬昌、陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩人職務；林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，也對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

中市府說，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴，也將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。（編輯：李明宗）1141106