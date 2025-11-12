非洲豬瘟檢驗方法與防控關鍵：從實驗室檢測談起

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌





非洲豬瘟（ASF）是高致死率、高傳染性的豬隻病毒性疾病，對畜牧產業威脅極大。由ASF病毒（ASFV）引起，臨床症狀包括高熱、皮膚出血及脾臟腫大。由於尚無疫苗與特效藥物，快速、準確的檢驗成為防疫關鍵。PCR/qPCR核酸檢測及血球吸附試驗（HAD）是主要診斷方法，搭配妥善採樣與運送，可有效控制疫情蔓延。



非洲豬瘟（African Swine Fever，簡稱ASF）是近年全球豬隻產業最具威脅性的病毒性疾病之一。由非洲豬瘟病毒（African Swine Fever Virus，ASFV）所引起的感染，不僅具有高傳染性與高致死率，更因目前尚無有效疫苗與特效治療藥物，使得「快速、準確的檢驗」成為防堵疫情的第一道防線。

一、非洲豬瘟的致病特性與檢測意義

ASFV屬於大型雙股DNA病毒，主要感染家豬與野豬。臨床上可造成高熱、皮膚出血、淋巴結腫大、脾臟腫大等典型症狀，死亡率常高達90％以上。由於臨床症狀與其他豬病（如豬瘟、藍耳病）相似，單憑外觀難以區分，因此「實驗室診斷」是確診的唯一途徑。



目前國際上依據世界動物衛生組織（WOAH，原OIE）手冊建議，非洲豬瘟的診斷方法主要包含病毒抗原檢測與病毒核酸檢測兩大類，並以核酸檢測（PCR或qPCR）為最敏感且具代表性的方法。

二、病毒抗原檢測：血球吸附試驗（Haemadsorption Test，HAD）血球吸附試驗為經典且具特異性的檢測方式，主要以病毒分離（Virus Isolation，VI）為基礎。在操作上，檢體來源包含豬隻的含EDTA抗凝血、脾臟、淋巴結、扁桃腺及腎臟。樣本需保持低溫冷藏送檢，以維持病毒活性。病毒分離過程中，將檢體接種於豬初代單核白血球或肺泡巨噬細胞，若感染ASFV，則細胞表面會出現「紅血球吸附」的現象，形成明顯的血球吸附反應（HAD陽性），即可確認樣本中存在非洲豬瘟病毒。



值得注意的是，雖然大部分ASFV皆具血球吸附性，但仍有極少數毒株不具此特性。這類非吸附型病毒多半毒力較低，但偶爾仍可引發急性臨床症狀，因此仍須輔以分子檢測以確認診斷。

三、病毒核酸檢測：PCR與qPCR技術

核酸檢測為目前最常用且最具敏感度的ASF診斷方法。其原理是透過聚合酶鏈反應（Polymerase Chain Reaction，PCR）或即時定量聚合酶鏈反應（quantitative PCR，qPCR）擴增病毒特定基因片段，以檢測樣本中是否存在ASFV核酸。



在臨床應用上，qPCR不僅靈敏度高，且可提供病毒量定量資訊，有助於監測疫情變化與感染階段。尤其在樣本保存條件不佳或病毒量極低時，核酸檢測仍能保持良好的檢出率，為早期偵測與疫情控制的重要工具。

四、檢體採集與運送注意事項

非洲豬瘟病毒對環境相對穩定，但仍需注意樣本保存條件。檢體採集後應立即冷藏（4°C），避免冷凍破壞細胞結構；運送過程須確保低溫鏈完整，以防檢測結果受干擾。





常見送檢樣本包括：

含EDTA抗凝血

脾臟

淋巴結

扁桃腺

腎臟

適當的採樣與運送管理，是檢驗準確性的關鍵環節。

五、結語

非洲豬瘟雖不會感染人類，但其對畜牧產業及糧食安全造成的衝擊不容忽視。從防疫角度看，早期偵測、快速通報與實驗室確認，是阻止疫情蔓延的核心策略。在目前無疫苗、無治療藥物的情況下，建立高效率的核酸檢測系統與嚴謹的生物安全管理，正是守住畜牧防線的關鍵。





