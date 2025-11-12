非洲豬瘟檢驗方法與防控關鍵：從實驗室檢測談起
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
非洲豬瘟（ASF）是高致死率、高傳染性的豬隻病毒性疾病，對畜牧產業威脅極大。由ASF病毒（ASFV）引起，臨床症狀包括高熱、皮膚出血及脾臟腫大。由於尚無疫苗與特效藥物，快速、準確的檢驗成為防疫關鍵。PCR/qPCR核酸檢測及血球吸附試驗（HAD）是主要診斷方法，搭配妥善採樣與運送，可有效控制疫情蔓延。
非洲豬瘟（African Swine Fever，簡稱ASF）是近年全球豬隻產業最具威脅性的病毒性疾病之一。由非洲豬瘟病毒（African Swine Fever Virus，ASFV）所引起的感染，不僅具有高傳染性與高致死率，更因目前尚無有效疫苗與特效治療藥物，使得「快速、準確的檢驗」成為防堵疫情的第一道防線。
一、非洲豬瘟的致病特性與檢測意義
ASFV屬於大型雙股DNA病毒，主要感染家豬與野豬。臨床上可造成高熱、皮膚出血、淋巴結腫大、脾臟腫大等典型症狀，死亡率常高達90％以上。由於臨床症狀與其他豬病（如豬瘟、藍耳病）相似，單憑外觀難以區分，因此「實驗室診斷」是確診的唯一途徑。
目前國際上依據世界動物衛生組織（WOAH，原OIE）手冊建議，非洲豬瘟的診斷方法主要包含病毒抗原檢測與病毒核酸檢測兩大類，並以核酸檢測（PCR或qPCR）為最敏感且具代表性的方法。
二、病毒抗原檢測：血球吸附試驗（Haemadsorption Test，HAD）血球吸附試驗為經典且具特異性的檢測方式，主要以病毒分離（Virus Isolation，VI）為基礎。在操作上，檢體來源包含豬隻的含EDTA抗凝血、脾臟、淋巴結、扁桃腺及腎臟。樣本需保持低溫冷藏送檢，以維持病毒活性。病毒分離過程中，將檢體接種於豬初代單核白血球或肺泡巨噬細胞，若感染ASFV，則細胞表面會出現「紅血球吸附」的現象，形成明顯的血球吸附反應（HAD陽性），即可確認樣本中存在非洲豬瘟病毒。
值得注意的是，雖然大部分ASFV皆具血球吸附性，但仍有極少數毒株不具此特性。這類非吸附型病毒多半毒力較低，但偶爾仍可引發急性臨床症狀，因此仍須輔以分子檢測以確認診斷。
三、病毒核酸檢測：PCR與qPCR技術
核酸檢測為目前最常用且最具敏感度的ASF診斷方法。其原理是透過聚合酶鏈反應（Polymerase Chain Reaction，PCR）或即時定量聚合酶鏈反應（quantitative PCR，qPCR）擴增病毒特定基因片段，以檢測樣本中是否存在ASFV核酸。
在臨床應用上，qPCR不僅靈敏度高，且可提供病毒量定量資訊，有助於監測疫情變化與感染階段。尤其在樣本保存條件不佳或病毒量極低時，核酸檢測仍能保持良好的檢出率，為早期偵測與疫情控制的重要工具。
四、檢體採集與運送注意事項
非洲豬瘟病毒對環境相對穩定，但仍需注意樣本保存條件。檢體採集後應立即冷藏（4°C），避免冷凍破壞細胞結構；運送過程須確保低溫鏈完整，以防檢測結果受干擾。
常見送檢樣本包括：
含EDTA抗凝血
脾臟
淋巴結
扁桃腺
腎臟
適當的採樣與運送管理，是檢驗準確性的關鍵環節。
五、結語
非洲豬瘟雖不會感染人類，但其對畜牧產業及糧食安全造成的衝擊不容忽視。從防疫角度看，早期偵測、快速通報與實驗室確認，是阻止疫情蔓延的核心策略。在目前無疫苗、無治療藥物的情況下，建立高效率的核酸檢測系統與嚴謹的生物安全管理，正是守住畜牧防線的關鍵。
參考資料
World Organisation for Animal Health (WOAH, OIE). Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Chapter 3.9.1. African Swine Fever, 2012.
Gallardo, C. et al. (2019). African swine fever: A global view of the current challenge. Virus Research, 271, 197–209.
王惠芳等（2021）。〈非洲豬瘟之診斷技術與防治現況〉。《動物衛生研究季刊》，67(2)，25-34。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥非洲豬瘟檢驗方法與防控關鍵：從實驗室檢測談起
其他人也在看
殲-10CE敗給F-15EX了？ 埃及想買46架談判獲大進展 只怕「這國」會來亂.....
[Newtalk新聞] 近年來，世界各地頻繁發生地區衝突，許多國家也紛紛投入資金，試圖加強自己的軍備。近期有消息稱，埃及對美國的軍備採購談判已經進入最終的關鍵階段，準備採購美國的 F-15EX 戰機，放棄對俄羅斯蘇-35SE 以及中國殲-10CE 的採購計畫。然而，有中國專家分析指出，以色列可能發揮自身的影響力，干涉美國對埃及的軍售計畫，埃及是否能如願購得 F-15EX 仍屬未知數。 《騰訊網》軍事專欄作者「雲霄武堂」發布文章指出，埃及向美國採購 46 架 F-15EX 的軍購談判近期進入最關鍵的階段，認為埃及可能在與美國達成談判後，放棄採購蘇-35 與殲-10 的計畫，繼續採用美製軍備並維持與美國的良好關係。 「雲霄武堂」表示，作為中東地區的軍事強國，埃及軍方的武器採購計畫不只影響該國的國防能力，也可能大幅改變中東地區的軍力平衡。雖然埃及早在上個世紀 70 年代末與蘇聯決裂，並全面採用美製軍備，但由於以色列對埃及的先進武器採購計畫始終抱持反對的態度，埃及至今仍無法購買 F-15 系列的戰鬥機，僅採購 F-16 戰機供空軍使用。 俄軍Su-35戰機。 圖 : 翻攝自俄羅斯國防部 「雲霄新頭殼 ・ 17 小時前
土耳其運輸機墜毀 20官兵殉職
記者丘學陞／綜合報導 土耳其空軍1架C-130E運輸機11日自亞塞拜然起飛後，因不明原因墜毀於鄰國喬治亞境內。土國國防部證實，機上20名官兵全數殉職。 這架青年日報 ・ 11 小時前
兒童居家燒燙傷「4大熱源」快檢視！必學「急救5步驟」一篇學會
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著天氣逐漸轉涼，國民健康署提醒，電暖器、火鍋、熱湯與熱水澡等家中常見熱源，都可能造成兒童燙傷。 不要等出事才後悔！幼兒「居家燙傷」高風險點一次看 家長與照顧者應全面檢視廚房、餐桌、浴室、客廳與臥室等生活空間，及早排除潛藏風險，為孩子打造安全的生活空間。 廚房：劃清界線，遠離熱源防燙傷 家長應將廚房與幼童的活動空間確實區分，並經常提醒幼童不得嬉戲奔跑並應保持距離。家長切勿在懷抱或背負幼童時進行烹飪，並應保持廚房地面乾燥、止滑及養成將鍋具手柄朝內擺放的習慣，杜絕意外燙傷及刀傷的風險。 餐桌：移除風險，熱食遠離 確保餐桌穩固不偏斜，並避免使用桌巾或桌布，同時家長應確保熱飲與熱食放置在桌子中央或遠離幼童伸手範圍的安全區域，以防止幼童拉扯而造成燙傷。 客廳與臥室：高溫電器，隨用隨收 家用電器除應選購具有經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」之產品外，使用燈泡、蒸氣熨斗、電棒捲、吹風機等高溫電器時亦須特別注意。此類電器在斷電後仍會殘留餘溫，家長使用完畢後應立即拔除插頭，並將其放置於幼童不易觸及的高處，或收納於具安全鎖的防護櫃中。 浴室：水溫把關，全程守護 進行沐浴時，請嚴健康醫療網 ・ 17 小時前
批非洲豬瘟已成政治操作 鍾東錦：發生在苗栗新聞不會那麼大
苗栗縣議會11日針對禁止廚餘養豬議題展開激烈討論，縣長鍾東錦在答詢時直言，非洲豬瘟已經演變成政治事件，並認為若疫情發生在苗栗，新聞關注度不會像現在這麼高，批評此事已成為政治操作。他強調，中央若要開放廚餘養豬，必須提供人力與預算給地方政府，而非只負責核准卻不管理。中天新聞網 ・ 1 天前
反對廚餘養豬 豬農擬12月4日抗議
非洲豬瘟引發廚餘養豬爭議，目前政府雖仍禁止，但傳出農業部有意重新開放而引發養豬協會不滿，不排除12月4日號召豬農北上抗議。不過屏東縣黑豬飼養畜牧協會認為，無配套措施就全面禁止廚餘餵豬，並不會比較好，且遵守SOP的廚餘養豬戶沒有錯。行政院院會13日將討論豬瘟防疫措施、產銷調節及廚餘去化等民生議題。中時新聞網 ・ 7 小時前
BMI 不是胖瘦的唯一指標！醫師提醒 1 狀況才是關鍵，跟著這樣做保健康
過去，大家討論胖瘦指標，均已 BMI（身體質量指數）超標為準則，事實上，BMI 早已不是胖瘦唯一指標！專家提醒，更重要的...Heho健康網 ・ 11 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 18 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 22 小時前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 3 小時前
學校打流感疫苗前1天才揭曉廠牌惹怨 石崇良：家長的堅持不必要！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年流感疫情少見提早報到，出現一波「秋季流感」現象，且疾管署預估最快11月底，流感就會二度增溫，卻傳出有家長抱怨小孩子在學校接種流感疫苗，校方卻在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇。衛福部長石崇良今（13）日公開發話，強調如果孩子過去沒有特殊不良反應，家長不太需要堅持要打特定廠牌的疫苗，所有疫苗效果...匯流新聞網 ・ 2 小時前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 18 小時前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 1 天前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
年僅30歲也中風！醫：把握4.5小時「黃金救腦期」
一名年僅30歲的男性出現單側肢體無力與口齒不清症狀，所幸家人機警將他送醫，在發病後3小時內完成靜脈血栓溶解劑治療。陳美音醫師提醒，秋冬季節血管容易因收縮導致血壓升高，引發腦中風。中天新聞網 ・ 52 分鐘前
紅鳳菜傷肝要少吃？專家授1招去除PA生物鹼 紅鳳菜料理推薦
你有吃過紅鳳菜嗎？網路上傳言紅鳳菜是很毒的蔬菜，吃了會傷肝，還說紅鳳菜不能晚上吃，這些都是真的嗎？營養師廖欣儀表示，這些都是錯誤的說法，紅鳳菜營養豐富，若擔心PA生物鹼，進食之前多1動作即可。健康2.0 ・ 3 小時前
一直運動、吃蛋白質卻沒長肌肉？營養師大推「8種增肌食物」 全麥麵包入列
明明有運動、也努力吃蛋白質，卻總覺得肌肉量上不去？營養師高敏敏指出，其實除了訓練強度，飲食內容更是關鍵！想讓肌肉長得結實又不發胖，就要從天然增肌食物下手！對此，他整理出8種天然食物，讓你吃得聰明，吃出線條。 1、乳製品像牛奶、優格、起司都含有優質蛋白與鈣質，能幫助肌肉生成、維持骨骼強健。運動後喝一杯低脂牛奶，也是很棒的修復策略。2、牛肉富含白胺酸與肌酸，是增肌的兩大關鍵營養。能幫助肌肉合成、提升力量與訓練表現，是增肌族的黃金蛋白質來源之一。3、堅果含有好油脂與熱量，適合當健康零食，能幫助增肌、增重又不怕吃進太多空熱量；選擇無調味原味堅果最加分。 4、全穀物像糙米、燕麥、全麥麵包等，這些優質的碳水來源，能穩定釋放能量、幫助訓練更持久，還能避免脂肪囤積。5、澱粉類植物南瓜、玉米、紅豆、綠豆等，富含膳食纖維，可補充能量又不怕多餘負擔，是天然又安全的增肌好幫手。6、鮭魚高蛋白低熱量，含豐富Omega-3，能幫助肌肉修復與抗發炎，也是提升代謝的健康脂肪來源。 7、酪梨含好油脂、維生素與礦物質，能促進肌肉生長，也守護心血管健康，可搭配沙拉或全麥吐司一起吃。8、黑巧克力70%以上的黑巧克力富含表兒茶常春月刊 ・ 2 小時前
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲EBC東森新聞 ・ 13 小時前