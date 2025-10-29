非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。

台中市食安處29日表示，對於死豬是否流入市面，已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至28日共查核521件，結果均符合規定，確認市售無疑慮肉品流通。（示意圖／中央社資料照）

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，中市府在第二輪疫調中發現，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改造成數字落差。台中市副市長鄭照新今天（29日）在記者會上表示，26日與28日已將相關證據，送檢調調查釐清。

斃死豬透過化製車送到化製廠，化製三聯單甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯由豬農留存。化製廠甲聯與丙聯數字不同，外界憂心是否有染疫豬隻流入私宰市場，釀食安危機。對此，台中市農業局透過文字稿表示，市府藉由訪查案主及關係人、調閱三聯單與化製系統勾稽比對，逐一釐清疫情發生時序與真實狀況，並已將相關事證函送檢調查察，若有相關人士涉及隱匿疫情或防礙疫調，檢調將依法偵辦。

廣告 廣告

台中市食安處對於死豬是否流入市面表示，已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至昨日共查核521件，結果均符合規定，確認市售無疑慮肉品流通。除邊境檢疫外，市府也加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明。

有關案例場清消，農業局指出，目前案例場已關閉並嚴格執行人車移動管制，28日次加強清潔消毒並出動火焰槍清消，以確保周邊安全無虞，最後由防檢署檢查確認環境安全。

責任主編：于維寧