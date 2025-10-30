非洲豬瘟死豬數有落差 中市府證實：送化製廠「甲聯」遭塗改

台中市農業局副局長蔡勇勝證實，遭塗改的三聯單是「送樣」單子，亦即甲聯。翻攝農業部臉書



台中養豬場爆發非洲豬瘟，豬隻死亡數量卻出現落差，從一開始的116、117頭，到後來更正為78頭。台中市府日前表示，三聯單疑有塗改。中市農業局副局長蔡勇勝今（10/30）證實，遭塗改的是甲聯，即由化製車司機隨車送往化製廠的單據。

農業部規定養豬場豬隻死亡時，飼主需填報三聯單，其中甲聯交給化製廠，乙聯送交地方防疫單位，本案即台中農業局動保處，丙聯由飼主留存。這次疫調發現，甲聯與丙聯數字不同。

非洲豬瘟中央前進應變所今下午召開記者會，蔡勇勝表示，台中沒有化製場，因此是送往雲林處理，目前掌握到是甲聯上數字有塗改跡象，已透過行政程序調閱在雲林防治所的乙聯，這兩天就會完成所有程序。

蔡勇勝也再度解釋，一開始死豬數量依老農說法，同仁紀錄為116、117頭，後來系統上顯示為78頭，出現落差。為釐清情況，已派員對老農兒子進行第3次疫調。

