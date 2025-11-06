非洲豬瘟清零今解禁屠宰 業者盼維持交易價平穩

活豬批發屠宰7日解禁，寧夏夜市內老牌豬血湯陳老闆表示，禁宰政策讓生意受到不小的影響，希望生意可以恢復如初。（圖／中國時報劉宗龍攝）

隨著非洲豬瘟達到清零，今起開放豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，累積延遲上市的豬隻約35萬至39萬頭，農業部預估到明年3月底才能消化完畢，為了穩定豬價，將排定每日上市的頭數；肉品業者表示，由於買方有購買、補庫存需求，7日交易價可望平穩，盼維持禁宰前每公斤97至100元。

行政院長卓榮泰6日喊話國人用行動支持國產豬，安心購買豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等；內政部長劉世芳昨下午率先響應，特地率內政部官員、役男大啖刈包，用具體行動支持豬農。

各地肉品市場昨天為7日恢復拍賣、屠宰、屠體運輸作準備，場方人員及運豬車忙得不可開交。雲林肉品市場總經理黃加安說，因農業部要求肉品市場增加10％交易頭數，雲林以往每天交易量約2400頭，7日增至2650頭，占全國拍賣頭數約1成。由於買方有購買、補庫存需求，7日交易價可望平穩，盼維持禁宰前每公斤97至100元。

彰化肉品市場過去每天拍賣約1800至2000頭豬，總經理陳國興說，豬農原本登記7日進場數量高達3300隻，但為配合農業部的調配數量2400隻，已進行減量管控，並致電各豬場務必遵照調配頭數出豬，一旦有多出配額的豬進場，因應「只進不出」禁令，一律留到尾盤拍賣，另對豬場進行「加倍扣除」懲罰，即此次多1隻，下次出豬就需減少2隻，這是為了穩定市場價格。

台南的豬肉消費市場量能大，肉品市場7日將拍賣2000頭豬，其中1500頭屠宰後進入消費市場，另外500頭拍賣後由肉品加工冷凍廠屠宰。

宜蘭縣每天豬隻需求量約400頭，半數來自外縣市，為避免毛豬跨縣移動增加風險，宜蘭肉品市場扣除原定2天休市，將有7天「禁運外地豬」，以供應在地「宜蘭豬」為主，預計16日才開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰。

農業部長陳駿季指出，農業部將每日監控價格，當跌到某個程度，才會讓豬肉冷凍儲藏，穩定豬價非常艱難，但農業部會盡全力，讓豬農不受到非常嚴重的利益損失。

