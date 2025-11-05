非洲豬瘟清零達標 豬隻運宰6日起2階段解禁

6日中午12時起恢復活豬載運，屏東肉品市場5日就開始進行清消迎接開市。（記者毛莉攝）

記者陳建興∕台北報導

中央災害應變中心五日宣布，至今全國未發現第二例非洲豬瘟，達到清零目標，歷經十五天的活豬禁運禁宰，決議採二階段解禁，六日中午十二時起恢復活豬載運、七日零時起可進行拍賣、屠宰及屠體運送，預計八日市場就會開始供應溫體豬；但仍禁廚餘養豬。

農業部長陳駿季表示，經過中央相關部會及所有縣市防疫伙伴的努力，目前除了台中的案例場，並沒有在其他場所發現非洲豬瘟的案例，達到預期清零的目標，因此六日中午十二時起恢復活豬載運、七日零時起可進行拍賣、屠宰及屠體運送。

活豬載運屠宰解禁之後，陳駿季說，市場七日就可以供應溫體豬肉，但由於大多數縣市肉品交易是先經過豬隻拍賣後，才會屠宰及屠體運送，因此大部分肉攤要到八日才會有溫體豬肉可出售。

農業部長陳駿季5日宣布，活豬6日中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。（中央社）

農業部畜牧司長李宜謙則表示，解禁後，每天屠宰豬隻的數量最多是三萬頭，約比以往多五千頭，目前約二成的豬隻是直接進屠宰場，八成走肉品市場的拍賣制度，所以七日恢復屠宰後，部分傳統市場最快當天就可買到溫體豬，多半是黃昏市場；一般肉品市場白天拍賣，深夜到凌晨屠宰，多數傳統市場八日才有溫體豬肉可賣。

而農業部估計，在活豬禁運禁宰的十五天，全國養豬場多了約三十五萬至三十九萬頭豬。陳駿季說，已在兩週前與相關養豬協會、肉品市場、豬農代表開過會，每週都會針對市場豬肉需求與供銷開會，解禁後採用登記制度，確保豬肉價格穩定，不會有太大波動。

農業部也宣布，六日中午十二時起，先恢復活豬運載，七日零時起，恢復活豬拍賣、屠宰與屠體運輸。不過；在達成查核要完全、監控要完備、法令要完備等三個條件之前，廚餘養豬仍維持禁用。